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В России могут ввести экологический налог на полиэтиленовые пакеты

16:23 18.10.2017
Фото с сайта ecosibir.ru
Фото с сайта ecosibir.ru

В России могут ввести экологический сбор на пластиковые пакеты, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, Сергея Иванова.

По его словам, время разложения пластикового пакета составляет 300 лет. «Можно подумать о некоем экологическом сборе на полиэтиленовые пакеты, потому что ущерб они наносят кратно больше, чем бумажные», - заявил Иванов.

Ранее идею о введении экологического сбора неоднократно озвучивал Минтранс РФ. Ведомство планирует, в частности, изменить транспортный налог на экологический. Сейчас размер транспортного налога для автомобилей рассчитывается с учетом региональных ставок, мощности двигателя, марки и модели автомобиля. При экологическом сборе для расчета будут использоваться только параметры машины по выбросам углекислого газа.

Темы: Россия, Экология и охрана природных богатств России, Налогообложение в России
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