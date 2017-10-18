В России могут ввести экологический налог на полиэтиленовые пакеты

В России могут ввести экологический сбор на пластиковые пакеты, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, Сергея Иванова.

По его словам, время разложения пластикового пакета составляет 300 лет. «Можно подумать о некоем экологическом сборе на полиэтиленовые пакеты, потому что ущерб они наносят кратно больше, чем бумажные», - заявил Иванов.

Ранее идею о введении экологического сбора неоднократно озвучивал Минтранс РФ. Ведомство планирует, в частности, изменить транспортный налог на экологический. Сейчас размер транспортного налога для автомобилей рассчитывается с учетом региональных ставок, мощности двигателя, марки и модели автомобиля. При экологическом сборе для расчета будут использоваться только параметры машины по выбросам углекислого газа.