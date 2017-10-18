]]> ]]>
Главная В России Новости

Эксперты не нашли алкоголь в крови сбитого в Балашихе ребенка

18:19 18.10.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Комплексная судебно-медицинская экспертиза не выявила алкоголь в крови ребенка, погибшего в результате ДТП в Балашихе.

«Обнаруженный при химическом исследовании образца его крови этиловый спирт возник посмертно. Об этом свидетельствует и отсутствие в образце этилглюкуронида – маркера прижизненного употребления алкоголя», - сообщается на сайте СКР. Эксперты также установили, что ребенок был здоров.

Предыдущая экспертиза тела ребенка проводилась врачом ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаилом Клейменовым. Предполагается, что он допустил нарушения при отборе образцов крови и это привело к их загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения.

По мнению экспертов, врач должен был понять, что обнаруженные им 2,7 промилле алкоголя в крови мальчика соответствуют состоянию комы и необходимо провести биохимическое исследование. Однако он этого не сделал и предоставил неверные данные СМИ. В отношении Клейменова возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

ДТП, в котором погиб ребенок, произошло в апреле. Автомобиль, управляемый 31-летней Ольгой Алисовой, сбил ребенка во дворе жилого дома. Информация о том, что мальчик якобы был пьян в момент ДТП вызвала большой резонанс в обществе.
  

Темы: Россия, Московская область, ДТП, Расследование преступлений в России, Следственный комитет России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.