Эксперты не нашли алкоголь в крови сбитого в Балашихе ребенка

Комплексная судебно-медицинская экспертиза не выявила алкоголь в крови ребенка, погибшего в результате ДТП в Балашихе.

«Обнаруженный при химическом исследовании образца его крови этиловый спирт возник посмертно. Об этом свидетельствует и отсутствие в образце этилглюкуронида – маркера прижизненного употребления алкоголя», - сообщается на сайте СКР. Эксперты также установили, что ребенок был здоров.

Предыдущая экспертиза тела ребенка проводилась врачом ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаилом Клейменовым. Предполагается, что он допустил нарушения при отборе образцов крови и это привело к их загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения.

По мнению экспертов, врач должен был понять, что обнаруженные им 2,7 промилле алкоголя в крови мальчика соответствуют состоянию комы и необходимо провести биохимическое исследование. Однако он этого не сделал и предоставил неверные данные СМИ. В отношении Клейменова возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

ДТП, в котором погиб ребенок, произошло в апреле. Автомобиль, управляемый 31-летней Ольгой Алисовой, сбил ребенка во дворе жилого дома. Информация о том, что мальчик якобы был пьян в момент ДТП вызвала большой резонанс в обществе.

