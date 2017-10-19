Милонов предложил запретить празднование Хэллоуина в школах и детских садах

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение главе Министерства образования и науки РФ Ольге Васильевой с просьбой запретить проведение Хэллоуина в российских школах и детских садах, сообщает РИА Новости.

В своем обращении, он обосновывает просьбу тем, что данный праздник является неприемлемым «ни с учебно-воспитательной, ни с духовно-нравственной точек зрения». Милонов считает, что в России давно назрела «потребность оградить детей от тлетворного негативного влияния Хэллоуина».

«Необходимо предпринять меры повсеместно на всей территории Российской Федерации. При этом необходимо разъяснить педагогическим работникам истинный смысл «праздника» Хэллоуин и его последствий для здоровья детей», - считает Милонов.

Депутат ссылается на ряд исследований, согласно которым процесс подготовки и празднования Хэллоуина может негативно сказаться на психике детей. «Психологи отмечают, что наличие в Хэллоуине ярких образов, отчетливой символики и бессознательных символов, носящих архетипический характер, а также групповой эффект совместного действа, негативного возбуждения детей обеспечивают сильнейшее психо-физическое, эмоциональное, суггестивное воздействие на всех участников, особенно на младших школьников и подростков», - считает Милонов.

