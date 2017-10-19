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Милонов предложил запретить празднование Хэллоуина в школах и детских садах

07:45 19.10.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение главе Министерства образования и науки РФ Ольге Васильевой с просьбой запретить проведение Хэллоуина в российских школах и детских садах, сообщает РИА Новости.

В своем обращении, он обосновывает просьбу тем, что данный праздник является неприемлемым «ни с учебно-воспитательной, ни с духовно-нравственной точек зрения». Милонов считает, что в России давно назрела «потребность оградить детей от тлетворного негативного влияния Хэллоуина».

«Необходимо предпринять меры повсеместно на всей территории Российской Федерации. При этом необходимо разъяснить педагогическим работникам истинный смысл «праздника» Хэллоуин и его последствий для здоровья детей», - считает Милонов.

Депутат ссылается на ряд исследований, согласно которым процесс подготовки и празднования Хэллоуина может негативно сказаться на психике детей. «Психологи отмечают, что наличие в Хэллоуине ярких образов, отчетливой символики и бессознательных символов, носящих архетипический характер, а также групповой эффект совместного действа, негативного возбуждения детей обеспечивают сильнейшее психо-физическое, эмоциональное, суггестивное воздействие на всех участников, особенно на младших школьников и подростков», - считает Милонов.
 

Темы: Россия, Праздники в России и за рубежом, Проблемы подростков и происшествия с ними, Проблемы детского здоровья в России, Дети
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Комментарии читателей
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19.10.2017, 10:53
Гость: С каких это пор холуин стал гос.праздником?

Ни с каких.
Милонов таким образом о себе напоминает, навыбирают милоновых, потом недовольны тем что в стране происходит.
Кто ничего из себя не представляет выдвигают подобные инициативы.
Милонов выступал против преподавания в школах теории Дарвина,
Предлагал создать в Петербурге полицию нравов из казаков и верующих.

Выступал с инициативой наделения эмбриона гражданскими правами. «Прохождение этой инициативы будет очень сложным, но мы рассчитываем на помощь Божью», — отметил депутат. Законопроект был отклонен, и даже назван «бредовым».

Это типа "чувств верующих".

Окончил Милонов Академию Госслужбы при Президенте РФ по специальности "муниципальное управление", обучался в СПб духовной академии, откуда отчислен за прогулы.
То есть нормального образования не имеет, ничего из себя не представляет , удел таких- нравственность, религиозность, скандальность, как Холмогоров. Т.к. для этого большого ума не надо.
Только болтать языком и жалобы писать. как некоторые.
19.10.2017, 10:52
Гость: Бтр

А для чего нужны чужие праздники?Наше бытие и так замусорено "чужеродными" вещами: белый дом в каждом городе, как площадь ленина, день независимости, президентство, инаугурация, праймерис, скульптуры джону ленону - сплошное обезъянство.
19.10.2017, 10:47
Гость: Евгений В

А наших ой как много в Англии, у них там семьи, дети, недвижимость. Пора и французские праздники, где тоде "наших" не меряно, начать отмечать и деток к этому приучать. Вообще этих быдло русских пора потихоньку забывать, а то они снова революцию устроят. Офшоры забыл помянуть, там же тоже чьи то люди из РФ.
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