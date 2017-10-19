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Яровая предложила пожизненно сажать за домогательства к детям

18:00 19.10.2017
Ирина Яровая. Фото с сайта er.ru
Ирина Яровая. Фото с сайта er.ru
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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выступила за ужесточение наказания за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

В частности, за домогательства к детям в возрасте до 12 лет она предлагает установить пожизненное лишение свободы. Кроме того, парламентарий считает необходимым ужесточить ответственность за развратные действия для лиц, работающих с детьми. «Ответственность будет до 15 лет лишения свободы», - цитирует депутата ТАСС.

Яровая также высказалась за введение уголовное ответственности для лиц, не сообщивших о преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

По словам парламентария, все эти предложения содержатся в законопроекте, направленном против педофилов. Еще одной инициативой является приостановление сроков давности по преступлениям в отношении детей. Яровая пояснила, что дети нередко рассказывают о совершенном над ними насилии только уже став совершеннолетними. Проект поможет привлечь к ответственности виновных в таких преступлениях.

Депутат отметила, что в первом полугодии 2017 года было возбуждено семь тысяч уголовных дел по сексуальным преступлениям в отношении детей. Это на одну тысячу превышает прошлогодний показатель.
 

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ, Дети
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Комментарии читателей
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19.10.2017, 21:35
Гость: тук-тук

..Яровая предложила пожизненно сажать за домогательства к детям..
* Очередная деп.муть..
Несусветная глупость нескончаемо ужесточать УК.. и кормить "сидельцев.." из кармана налогоплательщика.
Полная чушь, когда общество изолируется от уе..в и одновременно его принуждают их же и содержать.
Пора вспомнить о том, что "сидельцы" халявная раб.сила и необходимо ее использовать на всех общестроительных проектах РФ -заместо завоза закордонной нищеты..
Отладить пенитенциа́рную систему -элементарно, опыт дюже богатый: передвижные лаг.пункты, жесткость.. охраны-конвоя к нарушителям-беглецам, преференции по отдельным статьям -за объемы-качество общестроительных работ и в конечном итоге -полное самообеспечение "сидельцев".
Таки во краю угла 2-а жизненно-важных принципа:
* кто не работает тот не имеет..-это для тяжких статей;
* кто честно работает -на свободу за 2/3..
И что не менее главное: подобные действа приведут и к тотальной ликвидации коррупционных манипуляций с гос.бюджетом.
19.10.2017, 20:33
Гость: старый кубаноид

Взорвавшим поезд Москва-С.Петербург, давали от 6 лет, напавшим на Нальчик от 2 лет, всем задержанным за нападение на Буденновск, не более 11 лет. С детьми есть проблема, но убийцы ходят на свободе, на счету которых десятки жертв. Яровая, ау!
19.10.2017, 20:24
Гость: demos

и посадят, целующих мальчиков в живот, навсегда.)
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