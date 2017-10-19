..Яровая предложила пожизненно сажать за домогательства к детям..

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выступила за ужесточение наказания за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

В частности, за домогательства к детям в возрасте до 12 лет она предлагает установить пожизненное лишение свободы. Кроме того, парламентарий считает необходимым ужесточить ответственность за развратные действия для лиц, работающих с детьми. «Ответственность будет до 15 лет лишения свободы», - цитирует депутата ТАСС.

Яровая также высказалась за введение уголовное ответственности для лиц, не сообщивших о преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

По словам парламентария, все эти предложения содержатся в законопроекте, направленном против педофилов. Еще одной инициативой является приостановление сроков давности по преступлениям в отношении детей. Яровая пояснила, что дети нередко рассказывают о совершенном над ними насилии только уже став совершеннолетними. Проект поможет привлечь к ответственности виновных в таких преступлениях.

Депутат отметила, что в первом полугодии 2017 года было возбуждено семь тысяч уголовных дел по сексуальным преступлениям в отношении детей. Это на одну тысячу превышает прошлогодний показатель.

