Сергей Аксенов пообещал уволить чиновников-хамов

Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил увольнением чиновникам, ведущим себя по-хамски с местным населением.

«Всех хамов, все хамские морды, по-другому назвать не могу, поверьте, я зачищу. За хамство будет ровно такое же отношение, как за воровство», - цитирует его РИА «Новости».

Он подчеркнул, что чиновники обязательно должны беседовать с людьми об их проблемах. Хамское поведение, по словам Аксенова, означает нежелание вникать в трудности населения.

Ранее сообщалось, что Аксенов отправил в отставку главу администрации Феодосии Станислава Крысина, руководителя Ленинского района Александра Мачусского и глав еще трех регионов республики. Он отметил, что кадровые перестановки прекратятся, когда будет сформирована профессиональная команда чиновников, работающих на благо Крыма.

