]]> ]]>
Главная В России Новости

Сергей Аксенов пообещал уволить чиновников-хамов

18:45 19.10.2017
Фото с сайта rk.gov.ru
Фото с сайта rk.gov.ru
Материалы по теме:

Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил увольнением чиновникам, ведущим себя по-хамски с местным населением.

«Всех хамов, все хамские морды, по-другому назвать не могу, поверьте, я зачищу. За хамство будет ровно такое же отношение, как за воровство», - цитирует его РИА «Новости».

Он подчеркнул, что чиновники обязательно должны беседовать с людьми об их проблемах. Хамское поведение, по словам Аксенова, означает нежелание вникать в трудности населения.

Ранее сообщалось, что Аксенов отправил в отставку главу администрации Феодосии Станислава Крысина, руководителя Ленинского района Александра Мачусского и глав еще трех регионов республики. Он отметил, что кадровые перестановки прекратятся, когда будет сформирована профессиональная команда чиновников, работающих на благо Крыма.
 

Темы: Россия, Крым
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.10.2017, 21:02
Гость: Обещанного

три года ждут. Не пора ли уж создать работающий закон. Сыты вашими обещаниями начиная с 1991 по самое нехочу.
19.10.2017, 20:50
Гость: 2017

Это верно. Всё можно простить кроме хамства.
19.10.2017, 20:02
Гость: 1

Вот это кстати серьезная проблема по всей стране. Такие отморозки среди чиновников попадаются, жуть.
Все комментарии (5)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.