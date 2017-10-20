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Депутат Милонов призвал запретить Playboy в России

18:34 20.10.2017
Виталий Милонов. Фото с сайта politrussia.com
Виталий Милонов. Фото с сайта politrussia.com
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Депутата Госдумы Виталия Милонова возмутила обложка ноябрьского номера журнала Playboy и он предложил запретить его продажу на территории России.

Негативную реакцию парламентария вызвало то, что журнал поместил на обложку трансгендера. Милонов увидел в этом открытую пропаганду операций по смене пола и обратился с жалобой в Роскомнадзор.

«Сам факт появления человека, совершившего над собой некие операционные вмешательства, благодаря которым он стал отдаленно напоминать женщину, — это уже попытка пропаганды девиации, неуважительный жест в сторону традиционного большинства», - цитирует депутата радиостанция «Говорит Москва».

Ноябрьский номер Playboy посвящен памяти недавно скончавшегося основателя журнала Хью Хефнера. Впервые за всю свою историю издание признало девушкой месяца трансгендерную модель – 24-летнюю Инес Рау – и поместило ее фото на обложку.

Ранее Милонов сообщил о подготовке законопроекта, запрещающего операции по смене пола. По его мнению, медицинских показаний к этому не бывает, а лица, решающиеся на такие операции, нуждаются в помощи психиатров.
   

Темы: Россия, СМИ в мире, СМИ в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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20.10.2017, 22:54
Гость: Негативную реакцию

И не только Playboy, с запада столько мерзостей импортировали,что за день метлой не выметишь! Посмотрите СМИ, театры, фильмы, рекламы и так далее.Это в первую очередь направлено на наших детей,а правительство,госдума как бы ничего не видят.
20.10.2017, 22:30
Гость: Если подумать

А может, вообще, это самое запретить?
20.10.2017, 21:44
Гость: Юляша

В наш век Тырнета этот плейбой давно и даром никому не сдался :)
зачем пиарить какими-то идиотскими запретами ???
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