Депутат Милонов призвал запретить Playboy в России

Депутата Госдумы Виталия Милонова возмутила обложка ноябрьского номера журнала Playboy и он предложил запретить его продажу на территории России.

Негативную реакцию парламентария вызвало то, что журнал поместил на обложку трансгендера. Милонов увидел в этом открытую пропаганду операций по смене пола и обратился с жалобой в Роскомнадзор.

«Сам факт появления человека, совершившего над собой некие операционные вмешательства, благодаря которым он стал отдаленно напоминать женщину, — это уже попытка пропаганды девиации, неуважительный жест в сторону традиционного большинства», - цитирует депутата радиостанция «Говорит Москва».

Ноябрьский номер Playboy посвящен памяти недавно скончавшегося основателя журнала Хью Хефнера. Впервые за всю свою историю издание признало девушкой месяца трансгендерную модель – 24-летнюю Инес Рау – и поместило ее фото на обложку.

Ранее Милонов сообщил о подготовке законопроекта, запрещающего операции по смене пола. По его мнению, медицинских показаний к этому не бывает, а лица, решающиеся на такие операции, нуждаются в помощи психиатров.

