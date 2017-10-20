Экс-губернатора Новосибирской области приговорили к трем годам условно

Центральный районный суд Новосибирска в четверг огласил обвинительный приговор бывшему губернатору Василию Юрченко, обвиняемому в превышении должностных полномочий.

Суд приговорил экс-губернатора Новосибирской области к трем годам лишения свободы условно, передал корреспондент агентства "Интерфакс" из суда.

Также в течение трех лет Юрченко запрещено занимать должности на госслужбе.

Суд признал его виновным по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Виновность подсудимого в превышении полномочий подтверждается совокупностью доказательств, сказала судья Алла Веселых.

В приговоре отмечается, что решение о продаже имущества АО "Газтранском" помимо аукциона было принято губернатором незаконно, а его действия были направлены на ограничение конкуренции посредством адресной продажи земельного участка конкретной коммерческой организации.

Суд также исключил из обвинения 14,1 млн рублей неполученного дохода от продажи региональной недвижимости, поскольку аукцион по продаже этого имущества так и не состоялся. В итоге нанесенный экс-губернатором ущерб, согласно приговору, составил 135,7 тыс. рублей - это расходы АО "Газтранском" на организацию и последующую отмену аукциона.

При этом Юрченко "использовал авторитет занимаемой должности", считает суд.

Суд также отменил арест на имущество Юрченко и на земельный участок, ставший предметом уголовного дела.

Защита экс-губернатора намерена обжаловать приговор. "Приговор считаем незаконным и несправедливым и, конечно, будем обжаловать", - сказал адвокат Александр Балян.

В свою очередь гособвинитель Константин Наумкин заявил журналистам, что в целом сторона обвинения удовлетворена тем, что приговор обвинительный.

В ходе прений сторон гособвинитель просил суд назначить Юрченко наказание в виде четырех лет лишения свободы. Защитник просил суд оправдать Юрченко за отсутствием состава преступления, подчеркнув, что отмена аукциона, которую ему инкриминируют, позволила избежать нанесения "многомиллионного вреда" бюджету области.

По версии следствия, в 2010 году в результате действий занимавшего в тот момент пост первого вице-губернатора Юрченко, выходящих за пределы его должностных полномочий, были существенно нарушены права и законные интересы физических и юридических лиц. Это, в частности, выразилось в отмене аукциона по приобретению объекта недвижимости (земельного участка) в центре Новосибирске и дальнейшей адресной продаже участка коммерческой организации по заниженной цене.

Предполагалось, что на этом участке, где до середины 2000-х гг. находилось лечебное учреждение, будет построена гостиница, однако и по настоящее время на этом месте ничего не возведено.

В результате этих действий, считает следствие, был причинен существенный вред ОАО "Газтранском" (100% акций которого находилось в собственности региона) в виде недополученного дохода.

В сентябре 2014 года Юрченко было предъявлено обвинение по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

