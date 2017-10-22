Под Ростовом-на-Дону вспыхнул хозяйственный рынок

В Аксайском районе Ростовской области горит хозяйственный рынок. Площадь пожара составляет полторы тысячи квадратных метров.

В борьбе с огнем задействованы свыше 60 человек и более 20 единиц техники. По словам представителей МЧС, пожарные запросили дополнительные сил и средства из близлежащих гарнизонов.

Тушение пожара затрудняет сильный ветер, а также токсичность и легковоспламеняемость товаров, хранящихся в помещениях, рынка. Пожару присвоен четвертый уровень сложности. Существует угроза того, что огонь может перекинуться на соседние здания, передает «Интерфакс».

Рынок загорелся несколько часов назад. Причины возникновения пожара пока не установлены. Погибших и пострадавших нет.

