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В Минобороны РФ сравнили освобожденную Ракку с Дрезденом 1945 года

11:58 22.10.2017
Министерство обороны РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Министерство обороны РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Тысячи мирных жителей погибли в сирийской Ракке в результате авиаударов коалиции США, город разрушен, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Ракка унаследовала судьбу Дрездена 1945 года, стертого с земли англо-американскими бомбардировками", - сказал он.

"Чем же тогда продиктована такая спешка западных столиц с целевым финансированием помощи только Ракке? Остается одно, - стремлением поскорее замести следы варварских бомбардировок авиации США и коалиции, похоронивших в руинах Ракки тысячи "освобождаемых" от ИГ*  мирных жителей", - цитирует Конашенкова "Интерфакс".

Конашенков также заявил, что "бравурные заявления официальных представителей администрации США о "выдающейся победе" над ИГ* в Ракке вызывают недоумение". Он напомнил, что накануне Госдепартамент назвал освобождение города критическим моментом в борьбе против ИГ*.

"В представлении Вашингтона ИГ* контролировала в Сирии только Ракку, - провинциальный город, где до войны проживало около 200 тысяч человек, а к началу пятимесячной операции коалиции по ее освобождению, - не более 45 тысяч. Для сравнения, Дейр-эз-Зор с обширными пригородами у реки Евфрат до войны населяло более 500 тыс. человек, а освободили всю эту территорию сирийские войска при поддержке ВКС России за 10 дней", - заявил Конашенков.

Он сказал, что в Дейр-эз-Зор ежедневно возвращаются тысячи жителей, в городе восстанавливается мирная жизнь.

* Террористическая группировка, запрещенная в России

Темы: Сирия, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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22.10.2017, 16:40
Гость: ybr

правильное сравнение, еще на Рт надо выложить кадры.
22.10.2017, 16:11
Гость: Американские партнёры

постарались дать возможность России немного подзаработать на расчистке,
и восстаноление в авангардистком стиле разрушенню Раком, и будут искренне благодарны, если работы будут произведены быстро, по братски и безвозмездно.
22.10.2017, 14:48
Гость: Иван

Не надо валить все в одну кучу!!! Но назовите, хоть один пример, за последние 20 лет, где США и их коалиция действовали в чьих-то интересах, кроме своих собственных.
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