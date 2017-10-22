В Минобороны РФ сравнили освобожденную Ракку с Дрезденом 1945 года

Тысячи мирных жителей погибли в сирийской Ракке в результате авиаударов коалиции США, город разрушен, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Ракка унаследовала судьбу Дрездена 1945 года, стертого с земли англо-американскими бомбардировками", - сказал он.

"Чем же тогда продиктована такая спешка западных столиц с целевым финансированием помощи только Ракке? Остается одно, - стремлением поскорее замести следы варварских бомбардировок авиации США и коалиции, похоронивших в руинах Ракки тысячи "освобождаемых" от ИГ* мирных жителей", - цитирует Конашенкова "Интерфакс".

Конашенков также заявил, что "бравурные заявления официальных представителей администрации США о "выдающейся победе" над ИГ* в Ракке вызывают недоумение". Он напомнил, что накануне Госдепартамент назвал освобождение города критическим моментом в борьбе против ИГ*.

"В представлении Вашингтона ИГ* контролировала в Сирии только Ракку, - провинциальный город, где до войны проживало около 200 тысяч человек, а к началу пятимесячной операции коалиции по ее освобождению, - не более 45 тысяч. Для сравнения, Дейр-эз-Зор с обширными пригородами у реки Евфрат до войны населяло более 500 тыс. человек, а освободили всю эту территорию сирийские войска при поддержке ВКС России за 10 дней", - заявил Конашенков.

Он сказал, что в Дейр-эз-Зор ежедневно возвращаются тысячи жителей, в городе восстанавливается мирная жизнь.

* Террористическая группировка, запрещенная в России