]]> ]]>
Главная В России Новости

СМИ рассказали о возможном увеличении минимального трудового стажа

08:43 23.10.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

В правительстве РФ предлагают рассмотреть возможность увеличения минимального трудового стажа для получения пенсии по старости, пишут «Ведомости» со ссылкой на трех чиновников.

По их словам, в администрации президента и правительстве не считают, что резкое повышение пенсионного возраста приведет к необходимому эффекту для бюджета в краткосрочном периоде.

Кроме того, повышение пенсионного возраста не находит понимания в обществею А вот повышение стажа может послужить стимулом, чтобы людям хотелось больше работать и выходить из серого сектора для получения более высокой страховой пенсии.  Ожидается, что увеличение трудового стажа может полностью заменить повышение пенсионного возраста.

При этом чиновники пока не могут сказать, будет ли данна идея полноценной альтернативой повышению пенсионного возраста. Один из собеседников издания заявил, что минимальный стаж будут подниматься постепенно.

Темы: Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России, Блоги-СМИ в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.