СМИ рассказали о возможном увеличении минимального трудового стажа

В правительстве РФ предлагают рассмотреть возможность увеличения минимального трудового стажа для получения пенсии по старости, пишут «Ведомости» со ссылкой на трех чиновников.

По их словам, в администрации президента и правительстве не считают, что резкое повышение пенсионного возраста приведет к необходимому эффекту для бюджета в краткосрочном периоде.

Кроме того, повышение пенсионного возраста не находит понимания в обществею А вот повышение стажа может послужить стимулом, чтобы людям хотелось больше работать и выходить из серого сектора для получения более высокой страховой пенсии. Ожидается, что увеличение трудового стажа может полностью заменить повышение пенсионного возраста.

При этом чиновники пока не могут сказать, будет ли данна идея полноценной альтернативой повышению пенсионного возраста. Один из собеседников издания заявил, что минимальный стаж будут подниматься постепенно.