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В Москве задумались об иммунитете зеленых насаждений

20:45 23.10.2017
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© KM.RU
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В департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы обсудят возможность вакцинации деревьев в целях повышения их иммунитета. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Антона Кульбачевского.

«Пока еще в нашем городе не делают, мы еще только изучаем международный опыт», - цитирует его агентство. Чиновник не назвал конкретных сроков, когда могут быть начаты такие процедуры, но отметил, что от принятия решения до реализации мер на практике много времени не пройдет.

Кульбачевский провел аналогию с вакцинацией людей перед эпидемиями гриппа. Он пояснил, что деревьям будут вводиться специальные препараты, улучшающие их состояние. По словам чиновника, за рубежом подобная практика стала уже традиционной.
 

Темы: Россия, Москва
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Комментарии читателей
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24.10.2017, 02:17
Гость: Оно конечно

Но скворечники - никто не отменял. В СССР - это было одно из самых любимых дел в классах на уроках труда и дети довольны и птицы в квартирах. И не было жуков и короедов, потому, что скворечники делались
для всех птиц. Да, да и для дятлов тоже - санитаров леса.
24.10.2017, 00:22
Гость: лампочек на деревьях

уже мало,теперь вакцинация.Что дальше?
23.10.2017, 23:59
Гость: 1

Да, вакцину от пилильщиков деревьев.
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