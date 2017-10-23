Украинец со стрельбой пытался пересечь российскую границу

При попытке незаконно пересечь границу с Россией гражданин Украины устроил перестрелку, передает РИА Новости. Как сообщили в ФСБ, при обыске у него изъяли арсенал из пистолетов и гранат.

«При задержании он пытался отстреливаться и предпринял попытку скрыться на территории Украины. В ходе завязавшейся перестрелки он получил огнестрельные ранения средней степени тяжести», — информировали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ведомстве отметили, что арсенал нарушителя состоял из двух пистолетов и пяти ручных гранат. Кроме того, при нем обнаружено 50 патронов калибра 5,45 миллиметра и 26 ампул с жидким веществом серого цвета (предположительно ртуть).

Ранее в октябре в Брянской области российские пограничники задержали двух нарушителей госграницы, которые представились военнослужащими Сумского пограничного отряда восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. Против них было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы России).