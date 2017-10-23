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Украинец со стрельбой пытался пересечь российскую границу

16:57 23.10.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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При попытке незаконно пересечь границу с Россией гражданин Украины устроил перестрелку, передает РИА Новости. Как сообщили в ФСБ, при обыске у него изъяли арсенал из пистолетов и гранат.

«При задержании он пытался отстреливаться и предпринял попытку скрыться на территории Украины. В ходе завязавшейся перестрелки он получил огнестрельные ранения средней степени тяжести», — информировали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ведомстве отметили, что арсенал нарушителя состоял из двух пистолетов и пяти ручных гранат. Кроме того, при нем обнаружено 50 патронов калибра 5,45 миллиметра и 26 ампул с жидким веществом серого цвета (предположительно ртуть).

Ранее в октябре в Брянской области российские пограничники задержали двух нарушителей госграницы, которые представились военнослужащими Сумского пограничного отряда восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. Против них было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы России).

Темы: Отношения России и Украины, Погранично-визовые вопросы в России
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Комментарии читателей
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24.10.2017, 00:15
Гость: Не ношу кастрюльки

Не скучно бывает сидель в/на стране 404 и уделывать весь несчастный Инет своими вбросами? Друшлаг надень и иди, грейся у полухолодной батареи.
Было бы реальное "вторжение", то вам бы и одного хватило ровно на 12-20 часов. После чего вы бы все пели "Россия - великая наша держава" и скандировали "Путин - наш президент".
23.10.2017, 19:50
Гость: yandexru

Жидкий нитрат серебра?! Та ты, реально, махмут
23.10.2017, 18:29
Гость: Махмут

Жидкое вещество серого цвета это не ртуть, а, скорее всего, азотно-кислое серебро.
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