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В обязательную школьную программу могут включить разработанный в РПЦ курс

15:32 23.10.2017
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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В обязательную школьную программу может быть включен разработанный представителями РПЦ учебный курс «Нравственные основы семейной жизни».

С предложением в Минобрнауки обратились представители родительского сообщества. В ведомстве инициативу восприняли положительно, сообщает «Коммерсантъ».

Решение рассмотреть возможность включить данный курс в школьную программу в Минобрнауки приняли по итогам встречи замминистра образования и науки Татьяны Синюгиной с главой Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольгой Летковой.

Учебный курс для старшеклассников «Нравственные основы семейной жизни», считают его авторы, позволит школьникам освоить «систему базовых семейных ценностей, свойственных отечественной культуре» и подготовит их «к созданию крепкой многодетной счастливой семьи».

Разработчиками курса являются екатеринбургский священник Дмитрий Моисеев и монахиня Среднеуральского женского монастыря Нина (Крыгина).

В 2015 году представители РПЦ уже обращались в Минобрнауки с просьбой сделать курс обязательным для школьников. Поддержки прежнего руководства Минобрнауки эта идея не получила.

Темы: Православная церковь в России, Школьное образование в России
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Комментарии читателей
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24.10.2017, 00:14
Гость: Отец Онуфрий прав

Рече безумный - несть Бога. Совращающего одного из малых сил лучше бы было ему повесить камень на шею и утопить, чем ввести в соблазн одного из детей Божьих.
Но тому кому суждено быть утопленным в огне не гореть.
23.10.2017, 23:42
Гость: Серёга

Ну Вы на Европу посмотрите, прежде чем эту ерунду писать. Они отринули церковь 200 лет назад примерно. И к чему пришли? Моралистика и "гуманизм" без духовной основы - мертвы. Это не работает.
Так что вера действительно нужна. Лоб расшибать об пол только не надо - это да. Но умные священники и сами об этом говорят, а прочим - Бог судья.
23.10.2017, 22:24
Гость: Опа..

Надеюсь вы готовы отчислять десятину на церковно-приходское образование с детского сада?
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