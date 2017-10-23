В обязательную школьную программу могут включить разработанный в РПЦ курс

В обязательную школьную программу может быть включен разработанный представителями РПЦ учебный курс «Нравственные основы семейной жизни».

С предложением в Минобрнауки обратились представители родительского сообщества. В ведомстве инициативу восприняли положительно, сообщает «Коммерсантъ».

Решение рассмотреть возможность включить данный курс в школьную программу в Минобрнауки приняли по итогам встречи замминистра образования и науки Татьяны Синюгиной с главой Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольгой Летковой.

Учебный курс для старшеклассников «Нравственные основы семейной жизни», считают его авторы, позволит школьникам освоить «систему базовых семейных ценностей, свойственных отечественной культуре» и подготовит их «к созданию крепкой многодетной счастливой семьи».

Разработчиками курса являются екатеринбургский священник Дмитрий Моисеев и монахиня Среднеуральского женского монастыря Нина (Крыгина).

В 2015 году представители РПЦ уже обращались в Минобрнауки с просьбой сделать курс обязательным для школьников. Поддержки прежнего руководства Минобрнауки эта идея не получила.