МВД предлагает ужесточить наказание за помощь нелегалам

МВД России предлагает ужесточить наказание за оформление «липовых» документов для нелегальных мигрантов, пишут «Известия».

Ведомство разработало соответствующие поправки в КоАП. Согласно документу, посредникам, предлагающим нелегальным мигрантам оформлять «липовые» документы, предоставившим жилплощадь или транспортное средство, либо оказавшим иные услуги нелегалам, будет грозить штраф от 400 тыс. до 500 тыс. рублей для юридических лиц, от 30 до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 2 до 5 тысяч рублей для физических лиц.

Соответствующие изменения предлагается внести в ст. 18.9 КоАП «Нарушение правил пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства».

Представители МВД заявляют, что ужесточение наказания за помощь нелегалам связано с тем, что количество выявленных нарушений в этой среде значительно увеличилось. Идея МВД уже нашла поддержку в парламенте страны. МВД рекомендует принять данные поправки в первом чтении думского комитета по госстроительству.