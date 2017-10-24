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МВД предлагает ужесточить наказание за помощь нелегалам

16:25 24.10.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

МВД России предлагает ужесточить наказание за оформление «липовых» документов для нелегальных мигрантов, пишут «Известия».

Ведомство разработало соответствующие поправки в КоАП. Согласно документу, посредникам, предлагающим нелегальным мигрантам оформлять «липовые» документы, предоставившим жилплощадь или транспортное средство, либо оказавшим иные услуги нелегалам, будет грозить штраф от 400 тыс. до 500 тыс. рублей для юридических лиц, от 30 до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 2 до 5 тысяч рублей для физических лиц.

Соответствующие изменения предлагается внести в ст. 18.9 КоАП «Нарушение правил пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства».

Представители МВД заявляют, что ужесточение наказания за помощь нелегалам связано с тем, что количество выявленных нарушений в этой среде значительно увеличилось. Идея МВД уже нашла поддержку в парламенте страны. МВД рекомендует принять данные поправки в первом чтении думского комитета по госстроительству.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Миграционная политика в России, МВД России
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Комментарии читателей
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24.10.2017, 22:32
Гость: Федя1

Если житель Челябинска приехал в Рязань и решил там работать.
Ему нужно найти "резиновую" квартиру и зарегистрироваться.
МВД накажет владельцев этой квартиры в первую очередь! Почему?
Потому что товарищ владелец нарушает закон о крепостном праве в России.
А может лучше отменить крепостное право?
И по поводу мигрантов. Может пора их нормально принимать?
24.10.2017, 21:38
Гость: Петров

В честность веры нет,в благие намерения тем более.Видать много мима корыта утекает.
24.10.2017, 20:15
Гость: Чудны дела твои

Взятка уже стала помощью.
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