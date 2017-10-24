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Шойгу заявил о сокращении контроля ИГ в Сирии до 5% территории

12:51 24.10.2017
Сергей Шойгу © KM.RU, Сергей Кудряшов
Сергей Шойгу © KM.RU, Сергей Кудряшов
Сюжет: Сирийский кризис

В Сирии под контролем боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) осталось не более 5 процентов территории. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Сегодня ИГИЛ контролирует менее 5%, до начала операции Воздушно-космических сил (ВКС) России ИГИЛ контролировала более 70% территории Сирии", - сказал Шойгу во вторник, выступая на четвертом совещании министров обороны стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров ("СМОА плюс"). Он также сообщил, что за два года в результате действий российских ВКС ликвидированы 948 тренировочных лагерей, 666 заводов и мастерских по производству боеприпасов, полторы тысячи единиц военной техники террористов.

Помимо этого министр подчеркнул, что к настоящему моменту финансовая подпитка террористов благодаря добыче и продаже нефти на территории Сирии «практически прекращена». По его словам, на момент начала операции ВКС России в 2015 году запрещенное в РФ ИГ зарабатывало на углеводородах до $3 млрд в год. «Уничтожено более 200 нефтяных и газовых мест добычи, 184 нефтеперерабатывающих завода, 126 станций перекачки топлива и около 4 тыс. бензовозов», — заключил министр обороны.

Минобороны 10 октября уже сообщало об «уничтожении экономической инфраструктуры ИГ» в Сирии. В начале октября официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что боевики ИГ контролируют не более 10% сирийской территории. 13 октября российское военное ведомство отчиталось об освобождении от ИГ 92% территории Сирии.

 


 

Темы: Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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24.10.2017, 15:36
Гость: Да уж...

Глядя на него и как он рапортует почему-то вспоминается Кола Бельдыев с песней

-
А чукча в чуме
Чукча в чуме
Ждет ожидания рассвета
24.10.2017, 15:18
Гость: к сведению

Благодаря США освобождена столица исламского халифата в Сирии , город Ракка.
24.10.2017, 15:17
Гость: интересуюся

Откройте любую политическую карту Сирии. Чтой-то я ничего не понимаю. Армия Сирии Асада контролирует от силы 40 процентов территории Сирии. А кто же контролирует остальную территорию ?
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