Шойгу заявил о сокращении контроля ИГ в Сирии до 5% территории

В Сирии под контролем боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) осталось не более 5 процентов территории. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Сегодня ИГИЛ контролирует менее 5%, до начала операции Воздушно-космических сил (ВКС) России ИГИЛ контролировала более 70% территории Сирии", - сказал Шойгу во вторник, выступая на четвертом совещании министров обороны стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров ("СМОА плюс"). Он также сообщил, что за два года в результате действий российских ВКС ликвидированы 948 тренировочных лагерей, 666 заводов и мастерских по производству боеприпасов, полторы тысячи единиц военной техники террористов.

Помимо этого министр подчеркнул, что к настоящему моменту финансовая подпитка террористов благодаря добыче и продаже нефти на территории Сирии «практически прекращена». По его словам, на момент начала операции ВКС России в 2015 году запрещенное в РФ ИГ зарабатывало на углеводородах до $3 млрд в год. «Уничтожено более 200 нефтяных и газовых мест добычи, 184 нефтеперерабатывающих завода, 126 станций перекачки топлива и около 4 тыс. бензовозов», — заключил министр обороны.

Минобороны 10 октября уже сообщало об «уничтожении экономической инфраструктуры ИГ» в Сирии. В начале октября официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что боевики ИГ контролируют не более 10% сирийской территории. 13 октября российское военное ведомство отчиталось об освобождении от ИГ 92% территории Сирии.



