Путин объявил об отмене в скором времени службы по призыву

В России со временем будет отменена служба в армии по призыву. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами национальной сборной WorldSkills Russia.

Он отметил, что данный процесс идет медленнее, чем это было запланировано. По словам главы государства, препятствия создают бюджетные ограничения.

«Но все равно делаем и будем дальше продолжать делать, так что пройдет небольшое время, когда вообще этот вопрос будет неактуален», - цитирует Путина РИА «Новости».

Отвечая на вопрос участников встречи о возможности прохождения альтернативной службы параллельно с тренировками, президент напомнил о существовании так называемых научных рот. Путин рассказал, что теперь планируется создание «технопарка для молодых специалистов». Президент пояснил, что молодые люди, окончившие вузы, смогут «проходить не альтернативную, а настоящую воинскую службу по призыву, но используя свои лучшие знания и навыки».

Несколько лет назад Путин отмечал, что Россия ставит перед собой задачу создания полностью профессиональной армии. Действующую смешанную систему комплектования вооруженных сил он объяснял текущими возможностями России.

