]]> ]]>
Главная В России Новости

Путин объявил об отмене в скором времени службы по призыву

20:03 24.10.2017
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

В России со временем будет отменена служба в армии по призыву. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами национальной сборной WorldSkills Russia.

Он отметил, что данный процесс идет медленнее, чем это было запланировано. По словам главы государства, препятствия создают бюджетные ограничения.

«Но все равно делаем и будем дальше продолжать делать, так что пройдет небольшое время, когда вообще этот вопрос будет неактуален», - цитирует Путина РИА «Новости».

Отвечая на вопрос участников встречи о возможности прохождения альтернативной службы параллельно с тренировками, президент напомнил о существовании так называемых научных рот. Путин рассказал, что теперь планируется создание «технопарка для молодых специалистов». Президент пояснил, что молодые люди, окончившие вузы, смогут «проходить не альтернативную, а настоящую воинскую службу по призыву, но используя свои лучшие знания и навыки».

Несколько лет назад Путин отмечал, что Россия ставит перед собой задачу создания полностью профессиональной армии. Действующую смешанную систему комплектования вооруженных сил он объяснял текущими возможностями России.
 

Темы: Россия, Армия и обороноспособность России, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.10.2017, 03:06
Гость: Algol

Одна из немногих хороших новостей.
Неужели так все изгажено. что хорошие новости прячутся.
А ведь это новость - про экономику.
Значит чуть что то есть.
И на том спасибо..
25.10.2017, 02:43
Гость: stuppet

В копилку фантазий, в дополнение ко вчерашним фантазиям Шувалова...
25.10.2017, 00:53
Гость: Скоро на сайте госзакупок:

Переворот в Нагонии.
Все комментарии (15)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.