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Сергей Собянин рассказал о планах снова баллотироваться в мэры Москвы

09:30 24.10.2017
Сергей Собянин © KM.RU, Сергей Кудряшов
Сергей Собянин © KM.RU, Сергей Кудряшов
Сюжет: Выборы мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что в следующем году выдвинет свою кандидатуру на выборах мэра столицы. Об этом он рассказал в интервью газете «Ведомости».

«С большой долей вероятности можно сказать, что да», — отреагировал Собянин на вопрос, станет ли он участвовать в предвыборной кампании. «Я считаю своей обязанностью закончить те реформы, которые идут в городе», — пояснил мэр, отметив также, что, в частности, имеет в виду реформу здравоохранения. «Мы изменили структуру, но там еще нужно многое поднастроить, чтобы система стала действительно комфортной и качественной», — отметил он.

Помимо этого «огромные заделы», по словам мэра, нынешние столичные власти имеют «в строительстве метро» и «транспортных коммуникаций», пишет РБК. «Казалось бы, оно и само по себе будет строиться, но в нашей стране само по себе ничего не делается», — добавил Собянин.

«Стоит чуть-чуть расслабиться, не уследить за расходами, и будем, как некоторые — не хочу показывать пальцем, — кричать, что у нас денег нет, Минфин, такой-сякой, денег не дает», — подчеркнул он, заметив, что так «все остановится». «И мне будет очень неприятно и больно, если это произойдет. Желание завершить то, что начато, у меня есть», — резюмировал глава Москвы.


 

Темы: Москва, Сергей Собянин, Выборы мэра Москвы
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Комментарии читателей
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24.10.2017, 11:55
Гость: Россиянин

Легче у алкоголика отобрать бутылку.
24.10.2017, 11:22
Гость: А Д

Есть у реновации начало, нет у реновации конца!
24.10.2017, 10:57
Гость: Макар

Понравилось парню.
Все комментарии (10)
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