Сергей Собянин рассказал о планах снова баллотироваться в мэры Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что в следующем году выдвинет свою кандидатуру на выборах мэра столицы. Об этом он рассказал в интервью газете «Ведомости».

«С большой долей вероятности можно сказать, что да», — отреагировал Собянин на вопрос, станет ли он участвовать в предвыборной кампании. «Я считаю своей обязанностью закончить те реформы, которые идут в городе», — пояснил мэр, отметив также, что, в частности, имеет в виду реформу здравоохранения. «Мы изменили структуру, но там еще нужно многое поднастроить, чтобы система стала действительно комфортной и качественной», — отметил он.

Помимо этого «огромные заделы», по словам мэра, нынешние столичные власти имеют «в строительстве метро» и «транспортных коммуникаций», пишет РБК. «Казалось бы, оно и само по себе будет строиться, но в нашей стране само по себе ничего не делается», — добавил Собянин.

«Стоит чуть-чуть расслабиться, не уследить за расходами, и будем, как некоторые — не хочу показывать пальцем, — кричать, что у нас денег нет, Минфин, такой-сякой, денег не дает», — подчеркнул он, заметив, что так «все остановится». «И мне будет очень неприятно и больно, если это произойдет. Желание завершить то, что начато, у меня есть», — резюмировал глава Москвы.



