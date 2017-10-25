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Касперский рассказал о случайном копировании секретных документов АНБ

14:19 25.10.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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«Лаборатория Касперского» случайно получила файлы, которые имели отношение к Агентству национальной безопасности США. Об этом рассказал основатель компании Евгений Касперский, сообщает AP.

В 2014 году аналитики сообщили ему, что скачали данные о команде хакеров Equation Group, но оказалось, что среди них есть секретные документы АНБ. Позднее «Лаборатория Касперского» утверждала, что АНБ использовала хакеров в своих целях.

Файлы попали в «Лабораторию Касперского» в рамках стандартной процедуры загрузки исследуемых вирусов с компьютеров пользователей. Они, по словам Касперского, были после этого немедленно удалены. Как именно сотрудники поняли, что эти данные секретны, не уточняется.

На прямой вопрос, уведомляла ли «Лаборатория Касперского» АНБ о получении секретных документов, Касперский ответить отказался.

В октябре американские издания со ссылкой на неназванные источники рассказали, что «Лаборатория Касперского» скопировала секретные документы с компьютера сотрудника АНБ. Об этом, как утверждается, узнала израильская разведка, наблюдавшая за действиями антивирусной компании.

Публикациям предшествовало введение запрета на использование антивируса «Касперского» в американских госучреждениях.

До интервью Касперского его компания отрицала любые нарушения при использовании антивируса на территории США.

Темы: Антивирус Касперского
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Комментарии читателей
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25.10.2017, 18:49
Гость: gvozd

а за глобальную систему шпионажа за всей планетой вы своих менторов не хотите в гаагу приволочь?
ну может тогда за НЕзаконные тайные тюрьмы по всему миру, за НЕзаконные похищения, за НЕзаконные войны и т.д.?
25.10.2017, 18:48
Гость: gvozd

это давно известный факт - американские антивирусы использовались цру и нса с начала 90х годов.
касперский случайно напоролся на доказательства того что хакеры, это на самом деле американские спецслужбы.
это было Очевидно давно, никакой одиночка был неспособен создать такой сложности код, использующий НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ особенности програм, в особенности микрософта.
25.10.2017, 17:36
Гость: да уж

Если агенты Моссада пасутся даже в Лаборатории Касперского, то это прокол не только Лаборатории, но и госорганов.
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