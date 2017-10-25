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В Приморье предложили посадить чиновников на «сиротскую диету»

18:00 25.10.2017
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Прокурор Приморья Сергей Бессчасный раскритиковал чиновников за недостаточное финансирование питания детей-сирот.

По словам прокурора, проведенная проверка выявила, что питание оставшихся без родителей детей не соответствует нормам. Причиной тому – нехватка средств, выделяемых из бюджета региона специализированным организациям.

Бессчасный отметил, что сегодня в день на питание ребенка-сироты выделяется 182 рубля, хотя, по расчетам специалистов, необходима сумма в 271 рубль. Приблизиться к этому нормативу чиновники собираются только в 2019 году.

«А как объяснить ребенку, что кормить его в соответствии с требованиями норматива взрослые дяди и тети готовы не ранее 2019 года?! А может нам предложить равнодушным чиновникам департамента образования и науки сесть на подобную диету?», - цитирует прокурора РИА «Новости».

Прокурор настоятельно порекомендовал депутатам заксобрания края объединить усилия и решить проблему путем учета необходимых средств в бюджете региона.
 

Темы: Россия, Приморский край, Дети
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Комментарии читателей
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25.10.2017, 20:49
Гость: mike

Копипаст:Сам жил в Сибири в очень маленьком и отдаленном городке. Мама работала в дет.доме. Так вот, их там корили "от пуза". При чем они едят столько мяса и фруктов, что моя мама не могла позволить себе так кормить своих детей. А сейчас им всем дали квартиры и выплачивают существенные суммы. В то время как мы сейчас не можем добиться соц.помощи в 2т.р в месяц от государства, при том, что в ней нуждаемся. Так вот и живем. 80% выпускников дет.дома алкаши, наркоманы, бандиты и бомжи. Не с той стороны государство подходит к решению "беспризорного" вопроса.
25.10.2017, 19:41
Гость: как то вот так вот.

караульной собаке, имеющей массу тела 30–45 кг и содержащейся в неотапливаемом здании в обязательный суточный рацион должно входить: 450 г мяса, 450 г крупы, 290 г картофеля и других овощей, 200 г мучных изделий, 20 г животного жира и 15 г пищевой соли.
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