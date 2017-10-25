В Приморье предложили посадить чиновников на «сиротскую диету»

Прокурор Приморья Сергей Бессчасный раскритиковал чиновников за недостаточное финансирование питания детей-сирот.

По словам прокурора, проведенная проверка выявила, что питание оставшихся без родителей детей не соответствует нормам. Причиной тому – нехватка средств, выделяемых из бюджета региона специализированным организациям.

Бессчасный отметил, что сегодня в день на питание ребенка-сироты выделяется 182 рубля, хотя, по расчетам специалистов, необходима сумма в 271 рубль. Приблизиться к этому нормативу чиновники собираются только в 2019 году.

«А как объяснить ребенку, что кормить его в соответствии с требованиями норматива взрослые дяди и тети готовы не ранее 2019 года?! А может нам предложить равнодушным чиновникам департамента образования и науки сесть на подобную диету?», - цитирует прокурора РИА «Новости».

Прокурор настоятельно порекомендовал депутатам заксобрания края объединить усилия и решить проблему путем учета необходимых средств в бюджете региона.

