Депутаты выступили за приравнивание вейпов к обычным сигаретам

Депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым подготовили законопроект, который приравнивает вейпы и электронные сигареты к обычным. Парламентарии намерены сегодня внести его на рассмотрение Госдумы, сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе партии агентству пояснили, что документ содержит определения понятий электронного курительного устройства и жидкостей для него. Кроме того, предусматривает введение для указанных устройств норм регулирования аналогичных тем, которые действуют для табачных изделий. Речь идет о правилах их рекламы и продажи, ограничения курения в общественных местах и запрете продажи несовершеннолетним.

По словам лидера фракции, ученые еще не до конца изучили влияние электронных сигарет и вейпов на организм человека. Однако ряд негативных последствий для здоровья от их использования уже доказан.

Ранее за приравнивание электронных курительных устройств к табаку и запрет высказался бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

