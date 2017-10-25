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Депутаты выступили за приравнивание вейпов к обычным сигаретам

20:45 25.10.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым подготовили законопроект, который приравнивает вейпы и электронные сигареты к обычным. Парламентарии намерены сегодня внести его на рассмотрение Госдумы, сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе партии агентству пояснили, что документ содержит определения понятий электронного курительного устройства и жидкостей для него. Кроме того, предусматривает введение для указанных устройств норм регулирования аналогичных тем, которые действуют для табачных изделий. Речь идет о правилах их рекламы и продажи, ограничения курения в общественных местах и запрете продажи несовершеннолетним.

По словам лидера фракции, ученые еще не до конца изучили влияние электронных сигарет и вейпов на организм человека. Однако ряд негативных последствий для здоровья от их использования уже доказан.

Ранее за приравнивание электронных курительных устройств к табаку и запрет высказался бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
 

Темы: Россия, Борьба с курением в России, Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ, Партия «Справедливая Россия»
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25.10.2017, 22:54
Гость: 1

Вейпы это отрава.
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