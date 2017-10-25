В центре Москвы найден клад времен Петра Первого

В центре Москвы, на Нижней Радищевской улице, обнаружен клад с 97 монетами конца XVII — начала XVIII века, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что это уже второй тайник с монетами, который был найден на Нижней Радищевской улице. В конце сентября там же была найдена 41 копейка из сплава серебра и меди времен правления Василия Шуйского и Михаила Романова.

Второй клад был обнаружен неподалеку от первого. Клад был найден при осмотре строительной траншеи у дома 10, строение 1, неподалеку от церкви Николая Чудотворца на Болвановке.

«Возможно, эта церковь и была ориентиром для того, кто оставил монеты. Во всяком случае, только она сохранилась с тех времен на данном участке. Сам клад мог быть зарыт, к примеру, под оградой церкви», - рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Общий вес клада составляет 23,8 грамма, диаметр монет не превышает 8 мм, толщина — около 1 мм. Монеты находились глубоко в земле, сосуд или мешочек, в котором они были закопаны, не уцелел. Из-за наличия меди в сплаве, монеты окислились и крепко прилипли друг к другу, благодаря чему сохранили ценность.