Суд удовлетворил иск «Мегафона» к Министерству обороны

Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск оператора сотовой связи «Мегафон» к Министерству обороны. Соответствующий судебный акт опубликован в картотеке арбитражных дел.

Исковое заявление было подано в Арбитражный суд Москвы 16 августа (дело № А40-151606/2017). В «Мегафоне» тогда пояснили, что иск связан со взысканием дебиторской задолженности за оказанные услуги связи.

Оператору удалось доказать свою правоту, и судья Ольга Жура удовлетворила иск в полном объеме. Сумма иска составляла 4,3 млн руб. У Минобороны есть возможность обжаловать решение суда в течение месяца.

Отметим, что в декабре оператора ждет еще одно разбирательство в АСГМ, но уже в качестве ответчика. Компания CD Land в рамках дела № А40-182074/2017 пытается доказать, что «Мегафон» неправомерно использовал образ персонажа, права на который принадлежат истцу, в рекламных целях.