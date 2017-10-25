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Суд удовлетворил иск «Мегафона» к Министерству обороны

12:06 25.10.2017
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск оператора сотовой связи «Мегафон» к Министерству обороны. Соответствующий судебный акт опубликован в картотеке арбитражных дел.

Исковое заявление было подано в Арбитражный суд Москвы 16 августа (дело № А40-151606/2017). В «Мегафоне» тогда пояснили, что иск связан со взысканием дебиторской задолженности за оказанные услуги связи.

Оператору удалось доказать свою правоту, и судья Ольга Жура удовлетворила иск в полном объеме. Сумма иска составляла 4,3 млн руб. У Минобороны есть возможность обжаловать решение суда в течение месяца.

Отметим, что в декабре оператора ждет еще одно разбирательство в АСГМ, но уже в качестве ответчика. Компания CD Land в рамках дела № А40-182074/2017 пытается доказать, что «Мегафон» неправомерно использовал образ персонажа, права на который принадлежат истцу, в рекламных целях.

Темы: Мегафон, Министерство обороны РФ
Источник: «Право.ru»
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Комментарии читателей
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25.10.2017, 15:10
Гость: Вояка

Да забрить этих наглых мегафонщиков всех подчистую в солдаты! Во делов-то.
А особливо рьяных сразу на губу, для острастки!
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