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Патриарх Кирилл признал потребность Москвы в гастарбайтерах

22:13 25.10.2017
Патриарх Кирилл © KM.RU, Кирилл Зыков
Патриарх Кирилл © KM.RU, Кирилл Зыков
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 В Русской православной церкви с пониманием относятся к приглашению в Москву трудовых мигрантов в связи с тем, что в столице не хватает рабочих рук для строительства домов и дорог.

"Все больше и больше возникает тема демографическая в нашей стране среди специалистов, среди общественности. Огромная территория России, ее нужно осваивать, нужно работать, а рабочих рук не хватает", - сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии VII Общецерковного съезда по социальному служению в среду в Москве.

Напомнив, что в Москве идет программа реновации, строятся дома, дороги, развязки, патриарх задал вопрос, "кто все это строит" и сам на него ответил: "Это не жители города Москвы, это не православные люди. Но мы с пониманием относимся к этому, потому что без приглашения так называемых гастарбайтеров всего этого сделать невозможно".

"Но давайте прямо скажем: значительная часть гастарбайтеров затем станет постоянными жителями наших городов", - заметил глава РПЦ. Он обратил внимание на то, что мы при этом удивляемся происходящему в Западной Европе, осознаём опасности, связанные с притоком беженцев из мусульманских стран.

"Но подобное происходит и у нас в стране", - сказал он.

Как пояснил патриарх, это происходит "именно за счет того, что не хватает рабочих рук, а страна должна развиваться, дороги нужно строить, здания нужно строить, у страны появились средства, эти средства нужно реализовывать, нужно сделать, как говорят, технологический прорыв в будущее". Однако, по его словам, своих людей для этого не хватает, а цифры прироста населения ничтожны, пишет "Интерфакс".

Несколько лет назад руководитель РПЦ уже затрагивал проблему демографии и гастарбайтеров.

"Когда мне говорят, что у нас не хватает населения и нужно привезти какое-то огромное количество, миллионы, людей другой культуры из других стран, чтобы они здесь работали, я говорю, что если бы мы сократили в два-три раза количество абортов, то через определенное время в России не было бы никакой нужды ни в каких заезжих гастарбайтерах", - заявил патриарх 3 апреля 2014 года в ходе посещения Гатчинской епархии.

Темы: Москва, Миграционная политика в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.10.2017, 02:49
Гость: вопреки "пониманию" РПЦ

Свои должны строить, а не чужаки!
На что обрекаем себя, дураки,
Под дудку властей вымирать продолжая,
"Варягов" же численность преумножая?
26.10.2017, 01:33
Гость: охотник за бакланами

Рожайте детей, и будете зарабатывать как гастарбайтеры ! Прикольно.
26.10.2017, 00:06
Гость: А чего ему бояться

Он его тоже приватизировал и доит как корову, ненасытный.
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