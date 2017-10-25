Патриарх Кирилл признал потребность Москвы в гастарбайтерах

В Русской православной церкви с пониманием относятся к приглашению в Москву трудовых мигрантов в связи с тем, что в столице не хватает рабочих рук для строительства домов и дорог.

"Все больше и больше возникает тема демографическая в нашей стране среди специалистов, среди общественности. Огромная территория России, ее нужно осваивать, нужно работать, а рабочих рук не хватает", - сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии VII Общецерковного съезда по социальному служению в среду в Москве.

Напомнив, что в Москве идет программа реновации, строятся дома, дороги, развязки, патриарх задал вопрос, "кто все это строит" и сам на него ответил: "Это не жители города Москвы, это не православные люди. Но мы с пониманием относимся к этому, потому что без приглашения так называемых гастарбайтеров всего этого сделать невозможно".

"Но давайте прямо скажем: значительная часть гастарбайтеров затем станет постоянными жителями наших городов", - заметил глава РПЦ. Он обратил внимание на то, что мы при этом удивляемся происходящему в Западной Европе, осознаём опасности, связанные с притоком беженцев из мусульманских стран.

"Но подобное происходит и у нас в стране", - сказал он.

Как пояснил патриарх, это происходит "именно за счет того, что не хватает рабочих рук, а страна должна развиваться, дороги нужно строить, здания нужно строить, у страны появились средства, эти средства нужно реализовывать, нужно сделать, как говорят, технологический прорыв в будущее". Однако, по его словам, своих людей для этого не хватает, а цифры прироста населения ничтожны, пишет "Интерфакс".

Несколько лет назад руководитель РПЦ уже затрагивал проблему демографии и гастарбайтеров.

"Когда мне говорят, что у нас не хватает населения и нужно привезти какое-то огромное количество, миллионы, людей другой культуры из других стран, чтобы они здесь работали, я говорю, что если бы мы сократили в два-три раза количество абортов, то через определенное время в России не было бы никакой нужды ни в каких заезжих гастарбайтерах", - заявил патриарх 3 апреля 2014 года в ходе посещения Гатчинской епархии.