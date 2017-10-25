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Собянин объявил о беспрецедентном повышении социальных выплат

16:28 25.10.2017
Сергей Собянин © KM.RU, Алексей Белкин
Сергей Собянин © KM.RU, Алексей Белкин
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Социальная сфера выходит на первый план в экономике столицы. Об этом 25 октября заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, на 2018 год в бюджете заложен рост социальных расходов, в два раза превышающий затраты по другим статьям, передает mos.ru.

«Нам удалось не только сохранить, но и увеличить доходы бюджета, которые во многом определяют и благополучие москвичей, и возможности для поступательного развития», – сказал он.

Мэр отметил, что минимальный размер пенсии будет увеличен на три тысячи рублей – до 17,5 тысячи рублей. По словам градоначальника, увеличение доплат к пенсиям коснется более одного миллиона пожилых людей. Кроме того, в два раза будут увеличены городские пособия участникам обороны Москвы, юбилярам супружеской жизни.

Собянин также сообщил, что на программу «Социальная защита» в 2018 году планируется выделить 430 миллиардов рублей. Часть средств пойдет на увеличение зарплаты социальных работников. Прибавку получат и столичные врачи. «За 2017 и 2018 годы средняя заработная плата врачей должна вырасти примерно на 40 процентов по сравнению с 2016 годом — до 120 тысяч рублей в месяц», — отметил Сергей Собянин.

Как пояснил Собянин, таких результатов удалось достичь благодаря созданной оптимальной структуре расходной части бюджета. С одной стороны Москва прошла через «сложные болезненные организации текущих расходов», а с другой – были найдены ресурсы для крупнейших системных инвестиций развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры.

Темы: Москва, Сергей Собянин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.10.2017, 21:35
Гость: SL

Сколько паразитами и бездельникам можно обжирать Россию?
25.10.2017, 20:48
Гость: 1

Лучше бы это объявил Медведев для всей страны. В регионах живут плохо.
25.10.2017, 20:12
Гость: Когалым

А как выберут его снова мэром - так и получат " Вы чо ! Не видите что ли - кругом враги! "
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