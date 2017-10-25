Пригородные поезда пустят через центр столицы

Московские власти планируют проложить несколько сквозных маршрутов пригородных поездов через центр города, сообщает РБК.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, город обсуждает с РЖД и Минтрансом проект превращения пригородных радиальных маршрутов в диаметральные.

«Сегодня поезд приходит на вокзал, пассажиры пересаживаются, весь состав разворачивается и едет обратно. А так он будет проходить через центр города, пассажиры смогут из одной точки за МКАД доехать в другую буквально за 25 минут», - рассказа Собянин. В частности, он заявил, что вместо маршрута Калуга-Москва может быть запущен маршрут Калуга-Дмитров.

По замыслу городских властей, радиальные пригородные направления будут объединены в «одну колею, как в метро». Поезда будут проезжать без остановок и с маленькими интервалами, а маршруты проложат на основе уже существующих железнодорожных путей, частично их реконструировав.

В РЖД подтвердили планы по увеличению маршрутов пригородных поездов через центр города.

Московская железная дорога состоит из 11 радиальных направлений. Ежедневно на пригородных поездах передвигаются около 2 млн. пассажиров.