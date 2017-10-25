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Пригородные поезда пустят через центр столицы

17:00 25.10.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

Московские власти планируют проложить несколько сквозных маршрутов пригородных поездов через центр города, сообщает РБК.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, город обсуждает с РЖД и Минтрансом проект превращения пригородных радиальных маршрутов в диаметральные.

«Сегодня поезд приходит на вокзал, пассажиры пересаживаются, весь состав разворачивается и едет обратно. А так он будет проходить через центр города, пассажиры смогут из одной точки за МКАД доехать в другую буквально за 25 минут», - рассказа Собянин. В частности, он заявил, что вместо маршрута Калуга-Москва может быть запущен маршрут Калуга-Дмитров.

По замыслу городских властей, радиальные пригородные направления будут объединены в «одну колею, как в метро». Поезда будут проезжать без остановок и с маленькими интервалами, а маршруты проложат на основе уже существующих железнодорожных путей, частично их реконструировав.

В РЖД подтвердили планы по увеличению маршрутов пригородных поездов через центр города.

Московская железная дорога состоит из 11 радиальных направлений. Ежедневно на пригородных поездах передвигаются около 2 млн. пассажиров.

Темы: Москва, Железнодорожный транспорт в России, ОАО «Российские железные дороги», Сергей Собянин
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Комментарии читателей
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25.10.2017, 19:39
Гость: Вон оно чё, Михалыч!

А центр столицы скоро будет в Калуге-Сколково.
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