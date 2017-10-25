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Для охраны Крымского моста в Росгвардии сформируют морскую бригаду

13:31 25.10.2017
Катер проекта 21980 «Грачонок». Фото Pavlo123 с сайта wikimedia.org
Противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок». Фото Pavlo123 с сайта wikimedia.org
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Для охраны Керченского пролива Росгвардия сформирует новое соединение - морскую бригаду, которая займется обеспечением безопасности транспортного перехода.

Об этом заявил директор Росгвардии Виктор Золотов на правительственном часе в Совете Федерации.

Напомним, в июне генеральный директор судостроительного завода «Вымпел» Олег Белков сообщил о начале переговоров с Росгвардией о возможном строительстве четырех катеров проекта 21980, а в сентябре гендиректор Зеленодольского судостроительного завода Ренат Мистахов в разговоре с RNS сообщил о готовности также предложить  Росгвардии для охраны Керченского моста катера проекта «Грачонок».

Согласно материалам госзакупок, Росгвардия планирует заказать четыре противодиверсионных катера данного проекта, а цена контракта составляет 4,1 млрд рублей.

Темы: Крым, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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25.10.2017, 20:08
Гость: Степан

Не понял?!А что,до сих пор нет охраны?Уже давно надо было радиобуями нашпиговать
акваторию моста по всей длине от Тамани до Тавриды.И там больше боевые пловцы
нужны,а не гвардейцы для разгона митингов. И плюс - датчики,сканеры,боевые дроны
и т.д.А катера должны давать 35-45 узлов.Дизельные "Грачонки"-прошлый век с 23-мя узлами.У отца до войны в Севастополе бензиновые погранкатера на форсаже давали до 30-ти.Лидер эсминцев "Ташкент" давал 43 узла(79км в час).У"Грачонка" экипаж-8чел,
а вооружения ещё на 4-х.И где они?Ведь автоматика может подвести.
И зачем нужна бригада,а почему не эскадра?Сейчас электроника обеспечивает супер-
наблюдение на любых расстояниях и достаточно иметь 2-3 три боевые группы по 5-10 человек.Не алкашей,чтоб не перестреляли друг друга.
25.10.2017, 17:48
Гость: Ян

Хочешь кормить и содержать чужую армию? Ну-ну. Или ты с "незалэжной"?
25.10.2017, 16:22
Гость: это точно

морской бурят. Здорово.Даги годятся для абортажа. Приятного плавания,семь футов под килем.
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