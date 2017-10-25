Для охраны Крымского моста в Росгвардии сформируют морскую бригаду

Для охраны Керченского пролива Росгвардия сформирует новое соединение - морскую бригаду, которая займется обеспечением безопасности транспортного перехода.

Об этом заявил директор Росгвардии Виктор Золотов на правительственном часе в Совете Федерации.

Напомним, в июне генеральный директор судостроительного завода «Вымпел» Олег Белков сообщил о начале переговоров с Росгвардией о возможном строительстве четырех катеров проекта 21980, а в сентябре гендиректор Зеленодольского судостроительного завода Ренат Мистахов в разговоре с RNS сообщил о готовности также предложить Росгвардии для охраны Керченского моста катера проекта «Грачонок».

Согласно материалам госзакупок, Росгвардия планирует заказать четыре противодиверсионных катера данного проекта, а цена контракта составляет 4,1 млрд рублей.