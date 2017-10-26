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Для защиты от санкций все оборонные предприятия будет обслуживать один банк

09:33 26.10.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) переведут на обслуживание в один банк для защиты от возможных новых санкций США. Об этом со ссылкой на неназванные источники, близкие к правительству и Кремлю, пишет «Коммерсант».

Новые ограничения по американскому закону могут быть введены против банков, которые проводят «существенные транзакции» с российским ОПК. В этом случае под угрозой находятся российские госбанки (в первую очередь, Сбербанк и ВТБ), рассказали источники издания.

Основным кандидатом на роль единственного банка для ОПК считают Российскую финансовую корпорацию (РФК), которая принадлежит «Рособоронэкспорту» (входит в «Ростех»). Помимо этого также рассматривают Связь-банк (дочка Внешэкономбанка) и подконтрольный «Ростеху» Новикомбанк.

На создание новой схемы работы ОПК через один банк, по оценке собеседников «Коммерсанта», может потребоваться от 9 до 12 месяцев.

Министерство финансов, «Ростех» и «Рособоронэкспорт» отказались комментировать создание единого банка для ОПК. В РФК заметили, что у них есть возможности для обслуживания оборонных предприятий, но пока такой вопрос не обсуждался.

Новые санкции США против России были введены в августе 2017 года. Источники американских СМИ рассказывали, что поводом для этого стали подозрения в том, что Москва вмешивалась в президентскую кампанию в США.
Россия в ответ на новые санкции потребовала сократить штат американских дипмиссий в стране почти втрое. После этого Вашингтон закрыл генеральное консульство России в Сан-Франциско.

Темы: США, Армия и обороноспособность России
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Комментарии читателей
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26.10.2017, 14:06
Гость: Евгений В

Наконец то в Кремле одна удачная и правильная мысль появилась. И вообще пора сказать долой .....
26.10.2017, 12:13
Гость: славянин

Согласен полностью. Сегодня в ЦБ сидят либерал-троцкисты и всю свою работу ведут фактически по методичкам МВФ. Мол так правильно и так все делают. На самом деле это дурдом, они лапшу на уши всем вешают, в том числе и "гаранту/патриоту". Банки должны быть государственными и работать на страну, давать кредиты на бизнес.
\\\\\\\\\
Сегодня банки во всех сьранах фактически работают на спекулянтов глобалистов-троцкистов, которые паразитируют на этом.
26.10.2017, 11:37
Гость: славянин

Да хотелось бы именно банк Россия. Но как вы знаете практически во всех сегодняшних банках и ЦБ заправляют либерал-троцкисты. Поэтому создание нового русского независимого банка оправдано.
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