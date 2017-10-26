Депутат Госдумы Наталья Поклонская записала видеообращение к генпрокурору РФ Юрию Чайке, обвинив его в «бездействии» в связи с выходом фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда».

Свое видео парламентарий записала на фоне Кремля и храма Василия Блаженного. В нем она недоумевает, почему на все обращения по поводу киноленты остаются без ответа. «На все обращения граждан ведомство отвечает одно и тоже: «Все хорошо, экстремизма нет». Хотя спрашивали уже давно о другом: нарушении авторского права, о финансовых схемах вывода средств, уклонения от уплаты налогов, нарушении Доктрины информационной безопасности», - говорит депутат.

Поклонская отметила, что думала, что обращения граждан просто не передают Чайке, однако на деле он в курсе происходящего. В связи с этим Поклонская назвала себя «серьезным раздражителем для отдельных руководителей Генеральной прокуратуры», предположив, что теперь «начнут копаться в ее прошлом». Однако она заявила, что бояться ей нечего, так как она выполняла указания генпрокурора, подчинялась распоряжениям заместителей Чайки.

Подводя своеобразный итог ситуации, Поклонская заявила, что противники фильма Учителя «все равно победили», так как премьера фильма прошла при повышенных мерах безопасности, а это значит, что «народ, в отличие от властей, знает и видит правду».