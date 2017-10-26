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Наталья Поклонская записала видеообращение к генпрокурору РФ Юрию Чайке

13:16 26.10.2017
Наталья Поклонская. Фото с сайта kremlin.ru
Наталья Поклонская. Фото с сайта kremlin.ru

Депутат Госдумы Наталья Поклонская записала видеообращение к генпрокурору РФ Юрию Чайке, обвинив его в «бездействии» в связи с выходом фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда».

Свое видео парламентарий записала на фоне Кремля и храма Василия Блаженного. В нем она недоумевает, почему на все обращения по поводу киноленты остаются без ответа. «На все обращения граждан ведомство отвечает одно и тоже: «Все хорошо, экстремизма нет». Хотя спрашивали уже давно о другом: нарушении авторского права, о финансовых схемах вывода средств, уклонения от уплаты налогов, нарушении Доктрины информационной безопасности», - говорит депутат.

Поклонская отметила, что думала, что обращения граждан просто не передают Чайке, однако на деле он в курсе происходящего. В связи с этим Поклонская назвала себя «серьезным раздражителем для отдельных руководителей Генеральной прокуратуры», предположив, что теперь «начнут копаться в ее прошлом». Однако она заявила, что бояться ей нечего, так как она выполняла указания генпрокурора, подчинялась распоряжениям заместителей Чайки.

Подводя своеобразный итог ситуации, Поклонская заявила, что противники фильма Учителя «все равно победили», так как премьера фильма прошла при повышенных мерах безопасности, а это значит, что «народ, в отличие от властей, знает и видит правду».

Темы: Кино, Кино в России, Премьеры в мире кино, Проблемы кинопроката в России
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Комментарии читателей
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26.10.2017, 20:45
Гость: Брехать не пахать

Кто это? Беня это ты?
26.10.2017, 20:44
Гость: трибунал

Наташа. Обращение к прокурору это как к стенке. Он не самостоятельная фигура. Да и компромата на него столько, что если только он попробует только вякнуть сразу накинется свора либерал-троцкистов. И будет ровным счетом все что мы видели про Генпрокурора Скуратова - подложили к нему женщину
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Все обговаривается на самом верху и обсуждается с Волошинскими и Чубайсовскими кланами крипто-троцкистов. Прокурор только исполняет волю этого коллективного кагала.
26.10.2017, 20:21
Гость: Не метать бисер перед свиньями

Да, что вы оправдываетесь? Те, кто вам оппонирует, сами плохо знают историю своей Родины и своего народа!
Фильм про любовь Николая II к балерине показывает его не самые худшие качества, В народе же его прозвали "Николай кровавый"!
Народ, живший в нищете и бесправии, его ненавидел и презирал'
Потому и свергли монарха и его кровавый режим, приведший Российскую Империю к развалу, а русский народ к многомиллионным жертвам в Первой мировой войне!
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