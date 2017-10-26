Командира части Росгвардии в Чечне отстранили после гибели бойцов

Роман Курдюков, командовавший частью Росгвардии в Чечне, где офицер расстрелял четверых сослуживцев, отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Глава пресс-службы Северо-Кавказского округа Росгвардии Александр Локтев уточнил ТАСС, что Курдюков отстранен временно – на период проведения служебной проверки. В настоящее время он находится на территории 46-й бригады оперативного назначения в столице Чечни.

Инцидент произошел 23 октября в станице Шелковская, в части № 6791. Старший лейтенант Марат Гаджиев застрелил четверых своих сослуживцев, после чего был ликвидирован.

По словам главы Росгвардии, причинами инцидента стали бытовой конфликт и «недоработки командующего округом, заместителей и непосредственно командира батальона».

