Командира части Росгвардии в Чечне отстранили после гибели бойцов
Роман Курдюков, командовавший частью Росгвардии в Чечне, где офицер расстрелял четверых сослуживцев, отстранен от исполнения служебных обязанностей.
Глава пресс-службы Северо-Кавказского округа Росгвардии Александр Локтев уточнил ТАСС, что Курдюков отстранен временно – на период проведения служебной проверки. В настоящее время он находится на территории 46-й бригады оперативного назначения в столице Чечни.
Инцидент произошел 23 октября в станице Шелковская, в части № 6791. Старший лейтенант Марат Гаджиев застрелил четверых своих сослуживцев, после чего был ликвидирован.
По словам главы Росгвардии, причинами инцидента стали бытовой конфликт и «недоработки командующего округом, заместителей и непосредственно командира батальона».