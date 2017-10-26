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Командира части Росгвардии в Чечне отстранили после гибели бойцов

19:26 26.10.2017
Фото с сайта rosgvard.ru
Фото с сайта rosgvard.ru
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Роман Курдюков, командовавший частью Росгвардии в Чечне, где офицер расстрелял четверых сослуживцев, отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Глава пресс-службы Северо-Кавказского округа Росгвардии Александр Локтев уточнил ТАСС, что Курдюков отстранен временно – на период проведения служебной проверки. В настоящее время он находится на территории 46-й бригады оперативного назначения в столице Чечни.

Инцидент произошел 23 октября в станице Шелковская, в части № 6791. Старший лейтенант Марат Гаджиев застрелил четверых своих сослуживцев, после чего был ликвидирован.

По словам главы Росгвардии, причинами инцидента стали бытовой конфликт и «недоработки командующего округом, заместителей и непосредственно командира батальона».
 

Темы: Россия, Чечня, Происшествия в армии, Расследование преступлений в России
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Комментарии читателей
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27.10.2017, 08:39
Гость: Slowo

"Gwardia" ot russkogo "ograda", "gagrada". Italjanslij sdes nikakim bokom.
27.10.2017, 07:48
Гость: ник

гаджиев характерно для дагестана - неужто землячество или иное?
26.10.2017, 23:31
Гость: Если такая гвардия

Гва́рдия (итал. guardia — охрана, защита) — отборная, привилегированная часть войск, отборные воинские части.
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