В районе Шпицбергена упал российский вертолет

Российский вертолет рухнул в море неподалеку от Шпицбергена. На его борту находились восемь человек.

Вертолет принадлежит «Конверс Авиа». В компании подтвердили, что связь с ним потеряна, передает РИА «Новости».

Предполагается, что вертолет летел из поселка Пирамида в населенный пункт Баренцбург, где проживают шахтеры. Согласно предварительным данным, он упал в двух-трех километрах от конечной точки маршрута.

Спасательная служба Норвегии направила на поиски машины два судна и вертолет. Российское консульство в Баренцбурге проверяет сообщение о происшествии.