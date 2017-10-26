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В районе Шпицбергена упал российский вертолет

18:20 26.10.2017
Фото с сайта russianhelicopters.aero
Фото с сайта russianhelicopters.aero
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Российский вертолет рухнул в море неподалеку от Шпицбергена. На его борту находились восемь человек.

Вертолет принадлежит «Конверс Авиа». В компании подтвердили, что связь с ним потеряна, передает РИА «Новости».

Предполагается, что вертолет летел из поселка Пирамида в населенный пункт Баренцбург, где проживают шахтеры. Согласно предварительным данным, он упал в двух-трех километрах от конечной точки маршрута.

Спасательная служба Норвегии направила на поиски машины два судна и вертолет. Российское консульство в Баренцбурге проверяет сообщение о происшествии.

Темы: Россия, Норвегия, Авиакатастрофы, Происшествия
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Комментарии читателей
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26.10.2017, 20:43
Гость: Белая Русь

Ну и что случится, если санкции снимут? Американцы или англичане побегут строить заводы в России?
Снимите розовые очки. Надеятся можно только на себя. Точно так же как каждый немец вносит вклад в развитие Германии (усердно работает, платит налоги, покупает немецкие товары, учавствуют в формировании гражданского общества и т.д.), также нужно поступать и русским. Это единственный способ развивать свою страну. Россия самая большая страна мира, с самыми богатыми залежами полезных ископаемых, с огромными территориями сельсхозземель - только работай и зарабатывай.
26.10.2017, 20:14
Гость: Беда

ракеты падают, вертолёты падают. корабли стоят несобранные.А что будет дальше? Санкции -то не снимают.
26.10.2017, 19:32
Гость: По давней традиции обвинят

пилотов вертолёта (не владельцев-же)
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