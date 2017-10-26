Кадыров заявил о непричастности ко взрыву в Киеве

Лидер Чечни Рамзан Кадыров опроверг свою причастность к взрыву в Киеве в результате которого пострадал депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

По мнению Кадырова, организаторов покушения на парламентария следует искать на Украине. «Он уже выполнил отведенную ему роль и сейчас стал кому-то не нужным, стал мешать кому-то, вернее, отдельной организации, которых там десятки», цитирует главу Чечни ТАСС.

Заявления украинской стороны о «чеченском следе» в инциденте Кадыров назвал очередной попыткой властей страны снять с себя ответственность за происходящее. Он также предположил, что обвинение в адрес Чечни сделано с целью привлечения западных СМИ.

О взрыве в Киеве стало известно накануне. Помимо Мосийчука пострадали еще два человека и двое погибли. Один из них – охранник депутата.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о терроризме. Сам депутат обвинил в организации взрыва российские спецслужбы. В МВД Украины выдвинули версию о причастности Кадырова. Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, в свою очередь, предложил искать организаторов покушения на Украине.

