Директор РАМТ Софья Апфельбаум задержана по делу «Седьмой студии»

Директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум 26 октября была задержана силовиками после допроса в СК по делу «Седьмой студии». Об этом сообщают глава организации «Русь сидящая» Ольга Романова и газета «Известия».

Апфельбаум ранее работала в Минкультуры РФ, в том числе руководила департаментом государственной поддержки искусства и народного творчества.

По информации газеты, Апфельбаум подозревают в подтасовке документов, позволившей «Седьмой студии» получить бюджетные средства. Директор РАМТа, как полагают следователи, дала своим подчиненным поручение разработать техническое задание «под конкретного участника» аукциона. Так, в техзадание был включен пункт о том, что «госконтракт должен иметь авторские права или лицензию на проект „Платформа“».

СК подтвердил задержание Софьи Апфельбаум. В ближайшее время, говорится в сообщении СК, ей будет предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский заявлял, что бюджетные средства, в хищении которых подозревают «Седьмую студию», были выделены в тот период, когда департамент господдержки искусства и народного творчества возглавляла Апфельбаум.

О расследовании дела о хищении бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии», стало известно в мае. В рамках дела, в числе прочего, был проведен обыск у режиссера Кирилла Серебренникова — одного из основателей «Седьмой студии». Тогда же обыск прошел и у Апфельбаум.

Обвинения в хищении 68 миллионов рублей, выделенных из бюджета на постановку спектаклей, также предъявлены бывшему гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину, бывшему гендиректору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому, бывшему главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой и продюсеру спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерине Вороновой. Малобродский заключен под стражу, Серебренников, Итин и Масляева находятся под домашним арестом, Воронова объявлена в розыск.

Все фигуранты дела, кроме Масляевой, свою вину отрицают. Масляева, как сообщалось, дала показания против других фигурантов дела. Вскоре после этого ей изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.