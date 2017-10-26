]]> ]]>
Главная В России Новости

Директор РАМТ Софья Апфельбаум задержана по делу «Седьмой студии»

15:12 26.10.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум 26 октября была задержана силовиками после допроса в СК по делу «Седьмой студии». Об этом сообщают глава организации «Русь сидящая» Ольга Романова и газета «Известия».

Апфельбаум ранее работала в Минкультуры РФ, в том числе руководила департаментом государственной поддержки искусства и народного творчества.

По информации газеты, Апфельбаум подозревают в подтасовке документов, позволившей «Седьмой студии» получить бюджетные средства. Директор РАМТа, как полагают следователи, дала своим подчиненным поручение разработать техническое задание «под конкретного участника» аукциона. Так, в техзадание был включен пункт о том, что «госконтракт должен иметь авторские права или лицензию на проект „Платформа“».

СК подтвердил задержание Софьи Апфельбаум. В ближайшее время, говорится в сообщении СК, ей будет предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский заявлял, что бюджетные средства, в хищении которых подозревают «Седьмую студию», были выделены в тот период, когда департамент господдержки искусства и народного творчества возглавляла Апфельбаум.

О расследовании дела о хищении бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии», стало известно в мае. В рамках дела, в числе прочего, был проведен обыск у режиссера Кирилла Серебренникова — одного из основателей «Седьмой студии». Тогда же обыск прошел и у Апфельбаум.

Обвинения в хищении 68 миллионов рублей, выделенных из бюджета на постановку спектаклей, также предъявлены бывшему гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину, бывшему гендиректору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому, бывшему главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой и продюсеру спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерине Вороновой. Малобродский заключен под стражу, Серебренников, Итин и Масляева находятся под домашним арестом, Воронова объявлена в розыск.

Все фигуранты дела, кроме Масляевой, свою вину отрицают. Масляева, как сообщалось, дала показания против других фигурантов дела. Вскоре после этого ей изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Темы: Расследования в России, Театр в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.10.2017, 20:29
Гость: Мама дорогая!

Дык, считай, одни евреи!
26.10.2017, 19:32
Гость: славянин

Интересны сами списки директоров и худруков театров России, подписавших письма в защиту "культурного жулика и мошенника".
Многие из них получили в бессрочную аренду здания от государства. Между прочим такого огромного количества театров находящихся на содержании государства как в России нет ни в одной стране мира.
01. Владимир Урин(гендиректор Большого театра)
02. Юрий Итин(директор Ярославского госакадем театра)
03. Марк Захаров(худрук театра "Ленком")
04. Анатолий Полянкин(директор театра "Сатирикон")
05. Алексей Малобродский(бывший директор "Гоголь-центра" под слествием)
06. Софья Апфельбаум(директор Российского академ молодежного театра)
07. Алексей Бородин(худрук РАМТ)
08. Кирилл Крок(Театр им. Вахтангова)
09. Иосиф Райхельгауз(худрук театра «Школа современной пьесы»)
10. Олег Табаков(худрук МХТ им. Чехова)
11. Дмитрий Палагута(директор театра «Центр драматургии и режиссуры»)
12. Борис Юхананов(худрук Электротеатра "Станиславский")
13. Дмитрий Бертман(худрук "Геликон-оперы")
14. Тереза Дурова(глава "Театриума на Серпуховке")
15. Миндаугас Карбаускис(худрук Театра имени Маяковского)
16. Ирина Апексимова(директор театра драмы и комедии на Таганке)
17. Флейшер Владимир Натанович(зам худрук Театра «Эрмитаж», В 2002—2013 годах возглавлял Центр им. Вс. Мейерхольда)
18. Владимир Кехман(гендиректор Новосибирского театра оперы и балета)
19. Владимир Винокур(худрук театра пародий)
26.10.2017, 19:18
Гость: Игорь Сорин

Уважаемый Фрол!
Давайте котлеты отдельно и мухи отдельно!
Воровство- это одно. А вот у Учителя воровства нет. Даже Наталья Владимировна ничего не доказала, кроме, как в его пользу- даже добавлял! Но пусть бы не добавлял, а только творил, хоть в кавычках, хоть без, за госсчет. Ну и что? А ХХСы и Исаакии на старушечьи копеечки содержатся?
Если Вы неоязычник, требуйте, чтобы и ваши столбики с закругленными макушками за госсчет содержали! Если Вы православный- выньте бревно из своего собственного глаза!
Все комментарии (16)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.