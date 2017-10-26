Путин исключил Яровую из Совета по борьбе с коррупцией‍

Глава государства Владимир Путин исключил из президентского совета по противодействию коррупции вице-спикера Государственной думы Ирину Яровую. Данный документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Помимо Яровой, из состава совета были исключены Александр Бречалов, назначенный в мае ВРИО главы Удмуртии, адвокат Анатолий Кучерена и первый заместитель министра юстиции России Олег Плохой.

На их места в состав президентского совета вошли президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев и начальник управделами президента России по вопросам противодействия коррупции Андрей Чоботов, который был также назначен в состав президиума совета в качестве ответственного секретаря.

Помощник депутата Госдумы Ирины Яровой Мария Чекалдина назвала исключение Яровой из состава Совета по противодействию коррупции при президенте России «стандартной ротацией», сообщает РБК. «[В состав Совета] входят председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Когда Ирина Анатольевна была председателем комитета, она, соответственно, входила в состав этого Совета. Сейчас в Совет ввели нынешнего председателя комитета — Василия Пискарева», — добавила Чекалдина.

Яровая, занимающая в настоящее время пост зампреда Госдумы, в прошлом составе парламента была одним из самых заметных депутатов и возглавляла профильный комитет — по безопасности и противодействию коррупции.

В Думе прошлого созыва Яровая прославилась достаточно резкими заявлении в отношении несистемной оппозиции, а также вместе с коллегами выступила соавтором законопроекта, целью которого было обязать операторов мобильной связи хранить информацию о всех телефонных звонках и сообщениях сроком до трех лет. Документ предполагал, что мобильные операторы должны хранить соответствующие данные до полугода. Однако в законе содержались и другие меры по ужесточению контроля над информацией.

Российские СМИ назвали законопроект «пакетом Яровой», а сами идеи депутата неоднократно подвергались критике как со стороны операторов мобильной связи, так даже и со стороны правового управления Госдумы.