]]> ]]>
Главная В России Новости

Путин исключил Яровую из Совета по борьбе с коррупцией‍

14:20 26.10.2017
Фото с сайта dvinainform.ru
Фото с сайта dvinainform.ru
Материалы по теме:

Глава государства Владимир Путин исключил из президентского совета по противодействию коррупции вице-спикера Государственной думы Ирину Яровую. Данный документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Помимо Яровой, из состава совета были исключены Александр Бречалов, назначенный в мае ВРИО главы Удмуртии, адвокат Анатолий Кучерена и первый заместитель министра юстиции России Олег Плохой.

На их места в состав президентского совета вошли президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев и начальник управделами президента России по вопросам противодействия коррупции Андрей Чоботов, который был также назначен в состав президиума совета в качестве ответственного секретаря.

Помощник депутата Госдумы Ирины Яровой Мария Чекалдина назвала исключение Яровой из состава Совета по противодействию коррупции при президенте России «стандартной ротацией», сообщает РБК. «[В состав Совета] входят председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Когда Ирина Анатольевна была председателем комитета, она, соответственно, входила в состав этого Совета. Сейчас в Совет ввели нынешнего председателя комитета — Василия Пискарева», — добавила Чекалдина.

Яровая, занимающая в настоящее время пост зампреда Госдумы, в прошлом составе парламента была одним из самых заметных депутатов и возглавляла профильный комитет — по безопасности и противодействию коррупции.

В Думе прошлого созыва Яровая прославилась достаточно резкими заявлении в отношении несистемной оппозиции, а также вместе с коллегами выступила соавтором законопроекта, целью которого было обязать операторов мобильной связи хранить информацию о всех телефонных звонках и сообщениях сроком до трех лет. Документ предполагал, что мобильные операторы должны хранить соответствующие данные до полугода. Однако в законе содержались и другие меры по ужесточению контроля над информацией.

Российские СМИ назвали законопроект «пакетом Яровой», а сами идеи депутата неоднократно подвергались критике как со стороны операторов мобильной связи, так даже и со стороны правового управления Госдумы.

Темы: Отставки и назначения в российской политике, Государственная Дума РФ, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.10.2017, 20:51
Гость: Катапуся

Ты что либераст? За Навального? Мой муж препятствует появлению во власти людей, которые желают бороться с Россией и с тем, что создала наша страна и наш Президент после 90х.
26.10.2017, 20:02
Гость: SL

План по взяткам не выполнила?
26.10.2017, 19:53
Гость: 19;51

Так Ролдугин до сих пор не может объяснить где он взял 2 лярда на контрабас.
Все комментарии (25)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.