]]> ]]>
Главная В России Новости

В Думу внесен проект о «разморозке» статуса уничтожавших химоружие заводов

09:12 27.10.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

В Госдуму внесен законопроект о признании оборотоспособным имущества объектов по уничтожению химического оружия, сообшается на сайте правительства.

Согласно документу, после уничтожения химоружия на соответствующем объекте его имущество признается оборотоспособным — кроме отходов, образующихся в процессе ликвидации отравляющего вооружения.

Дальнейшее распоряжение им будет осуществляться в порядке и способами, предусмотренными законодательством. Принятие законопроекта позволит вовлекать в российскую экономику имущество, которое относилось к объектам по уничтожению химического оружия, реализуя на его базе инвестиционные проекты для создания высокотехнологичных производств в интересах промышленности.

Как пишет РИА Новости, в конце сентября Россия завершила работы по ликвидации арсенала химического оружия, некогда составлявшего 40 тысяч тонн. Два последних боеприпаса с килограммом отравляющих веществ уничтожили на объекте "Кизнер" в Удмуртии. В соответствии с международными обязательствами Россия должна была избавиться от химического оружия к концу 2018 года. Решить эту задачу удалось на год раньше. Владимир Путин наблюдал за нейтрализацией снарядов по телемосту из Ново-Огарева.

Темы: Россия, Государственная Дума РФ, Правительство России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.10.2017, 11:27
Гость: Константин

вы думаете, нам нечем будет уничтожить амеров?
27.10.2017, 11:01
Гость: Фома вечно сомневающийся

Почему-то я с самого первого дня не доверял ВВП, что-то внутри меня протестовало.Сомнения были тогда, сомнения нарастали и сейчас, когда он начал выталкивать крестницу (хотя появились сомнения), что он вообще свободный человек. П
27.10.2017, 09:39
Гость: 1

В случае чего, амеры будут применять против наших солдат и мирных жителей химоружие (что, вы сомневаетесь что оно у них останется?), а Россия.. Россия всё уничтожила! Причём с опережением графика. Лучше б в чём другом так спешили.
Все комментарии (4)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.