В Думу внесен проект о «разморозке» статуса уничтожавших химоружие заводов

В Госдуму внесен законопроект о признании оборотоспособным имущества объектов по уничтожению химического оружия, сообшается на сайте правительства.

Согласно документу, после уничтожения химоружия на соответствующем объекте его имущество признается оборотоспособным — кроме отходов, образующихся в процессе ликвидации отравляющего вооружения.

Дальнейшее распоряжение им будет осуществляться в порядке и способами, предусмотренными законодательством. Принятие законопроекта позволит вовлекать в российскую экономику имущество, которое относилось к объектам по уничтожению химического оружия, реализуя на его базе инвестиционные проекты для создания высокотехнологичных производств в интересах промышленности.

Как пишет РИА Новости, в конце сентября Россия завершила работы по ликвидации арсенала химического оружия, некогда составлявшего 40 тысяч тонн. Два последних боеприпаса с килограммом отравляющих веществ уничтожили на объекте "Кизнер" в Удмуртии. В соответствии с международными обязательствами Россия должна была избавиться от химического оружия к концу 2018 года. Решить эту задачу удалось на год раньше. Владимир Путин наблюдал за нейтрализацией снарядов по телемосту из Ново-Огарева.