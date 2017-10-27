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Замглавы МВД РФ Александр Махонов ушел в отставку

11:02 27.10.2017
Здание МВД © KM.RU, Илья Шабардин
Здание МВД © KM.RU, Илья Шабардин
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Замминистра внутренних дел РФ Александр Махонов подал рапорт об отставке, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Об этом сообщает "Интерфакс".

Замминистра, по ее словам, подал заявление об отставке с формулировкой «по собственному желанию».

«Это еще раз подчеркивает, что МВД России неукоснительно придерживается принципа персональной ответственности руководителей за проступки, совершенные их подчиненными», — сказала Волк.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что подчиненный Махонова — главный конструктор информационной системы деятельности МВД России Андрей Нечаева был задержан по подозрению в превышении служебных полномочий.

Андрей Нечаев, писал «Коммерсант», был задержан сотрудниками правоохранительных органов на выставке «Интерполитех-2017», где он должен был выступать вместе с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым. Суд санкционировал его арест до 17 декабря.

По данным издания, Нечаев был взят под стражу по уголовному делу, связанном с информационной системой деятельности МВД, на создание которой было выделено 1,5 миллиарда рублей. Нечаев подозревается в получении откатов от подрядчиков.

Александр Махонов непосредственно курировал работу возглавляемого Нечаевым подразделений. Как сообщали источники «Коммерсанта», у следствия «возникли вопросы» к Махонову.

Темы: Россия, Борьба с коррупцией в России, МВД России
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Комментарии читателей
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27.10.2017, 13:56
Гость: Пенсионер П...

Замглавы МВД по тылу Александр Махонов, рекомендовавший господина Нечаева на должность и курировавший деятельность СТиС, подал рапорт об отставке...
Может, я чего пропустил? По-моему, это первый случай в наших эшелонах власти.
Снимаю шляпу...
Есть еще порядочные люди.
27.10.2017, 13:15
Гость: Ося

Видать, как обычно в подобных случаях, Не поделился... = Всё себе, себе. Ну разве что кому-то мелочи отсыпал, а людЯ хотели "долю необидную"... А ведь должен знать (как дважды два0 - жадность фраера губит...
27.10.2017, 12:41
Гость: Мнение

Можно сказать взяли в кандалы на международной выставке на глазах у мировой общественности. так облажались власти. А интересуюсь, наручники взяли со стенда, там были такие наручники конвойные "Нежность", порадовала изощренное лицемерие и прямо скажем садистское наслаждение авторов такого изделия, чувствуются наследнички ежовско-биревских палачей никуда не исчезли...
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