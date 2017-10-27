Замглавы МВД РФ Александр Махонов ушел в отставку

Замминистра внутренних дел РФ Александр Махонов подал рапорт об отставке, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Об этом сообщает "Интерфакс".

Замминистра, по ее словам, подал заявление об отставке с формулировкой «по собственному желанию».

«Это еще раз подчеркивает, что МВД России неукоснительно придерживается принципа персональной ответственности руководителей за проступки, совершенные их подчиненными», — сказала Волк.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что подчиненный Махонова — главный конструктор информационной системы деятельности МВД России Андрей Нечаева был задержан по подозрению в превышении служебных полномочий.

Андрей Нечаев, писал «Коммерсант», был задержан сотрудниками правоохранительных органов на выставке «Интерполитех-2017», где он должен был выступать вместе с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым. Суд санкционировал его арест до 17 декабря.

По данным издания, Нечаев был взят под стражу по уголовному делу, связанном с информационной системой деятельности МВД, на создание которой было выделено 1,5 миллиарда рублей. Нечаев подозревается в получении откатов от подрядчиков.

Александр Махонов непосредственно курировал работу возглавляемого Нечаевым подразделений. Как сообщали источники «Коммерсанта», у следствия «возникли вопросы» к Махонову.