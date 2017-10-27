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Джабраилова оштрафовали за употребление наркотиков на 4 тысячи рублей

09:47 27.10.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Бизнесмена Умара Джабраилова оштрафовали на четыре тысячи рублей за употребление наркотиков (часть 1 статьи 6.9 КоАП), сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда. Решение было вынесено мировым судьей судебного участка № 370 Тверского района Москвы.

С каким именно эпизодом связано дело, не уточняется. По неподтвержденным данным, после инцидента со стрельбой в московском отеле Four Seasons, где был задержан Джабраилов, в номере был найден «белый порошок», алкоголь и таблетки. Сообщалось также, что тест Джабраилова на наркотики оказался положительным.

Уголовное дело о хулиганстве, возбужденное против Джабраилова после стрельбы в отеле, было передано в суд, сообщили 26 октября в ГУ МВД по Москве. Сообщалось, что он признал вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке.

Бизнесмена, бывшего сенатора от Чечни Умара Джабраилова задержали в конце августа за стрельбу в потолок номера отеля Four Seasons в Москве.

Джабраилов по-разному объяснял случившееся. В частности, он говорил, что начал стрелять из-за конфликта с персоналом; потом он называл причиной стрельбы неудачные деловые переговоры. Сообщалось также, что он объяснял свое поведение контузиями. 

Темы: Борьба с наркоманией и алкоголизмом в России, Расследования в России
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Комментарии читателей
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27.10.2017, 14:44
Гость: мимо

Как бы его не зацеловали судейские.
27.10.2017, 14:16
Гость: Контрразведчик

Хохол, если едят, то неплохо, неплохо.
27.10.2017, 14:10
Гость: Алекс Дорф

4 тыс. - в казну, 400 тыс. - на новый сарафан с колпаком. Именно так, с помощью рыночных отношений, были соблюдены экономические интересы всех заинтересованных сторон по делу: государства, чиновничества и бизнеса.
Пример того, как чудотворно действует молитва "Рынок все разрулит".
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