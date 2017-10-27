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В Совфеде предложили США ввести санкции сразу против всей России

13:45 27.10.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров предложил США ввести санкции сразу против всей России.

Как пишет РИА Новости, свое заявление Джабаров сделал на фоне сообщений о планах США ввести санкции против российских спецслужб, а также ряда оборонных предприятий.

«Я хочу предложить американским партнерам не мучатся и объявить под санкциями всю Россию. Не выбирать каждый раз какие-то предприятия, составлять какие-то списки. Российская Федерация вся под санкциями… Зачем сотрясать воздух, на эти санкции уже давно никто не обращает внимание», - заявил он.

Он отметил, что американские конгрессмены, которые вводят ограничения против России, действуют в ущерб своему же государству. Он напомнил, что американские партнеры, по-видимому, забыли те примеры позитивного сотрудничества с РФ, которое велось по линии спецслужб при расследовании крупных преступлений, в том числе терактов, в частности в раскрытии преступления братьев Царнаевых во время международного марафона в Бостоне 15 апреля 2013 года.

Темы: США, Отношения России и США, Экономические санкции и эмбарго, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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27.10.2017, 19:08
Гость: Кто-то сказал

У каждой гадости и подлости есть должность и фамилия. При чем тут Россия?
27.10.2017, 18:51
Гость: stalker

"В Совфеде предложили США ввести санкции сразу против всей России". Эти жирные коты из Совета Федерации действительно верят что пользуются безоговорочной поддержкой всего народа ? Они или наивные или оторвались от жизни. Лично я ради них палец о палец не ударю. Для меня они такие же паразиты как и те, кто эти санкции против нас вводит.
27.10.2017, 18:33
Гость: из киева

Зачем же объявлять войну, если цель -сдерживание России - вполне может быть достигнута санкциями, что много дешевле и эстетичнее. Задача же не в том, чтобы побольше убить вас, россиян, а в нейтрализации российского влияния в мире. Живите на своей одной седьмой земной суши и делайте там с собой, что хотите. А в огород к соседям - не лазьте.
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