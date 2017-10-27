В Совфеде предложили США ввести санкции сразу против всей России
Первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров предложил США ввести санкции сразу против всей России.
Как пишет РИА Новости, свое заявление Джабаров сделал на фоне сообщений о планах США ввести санкции против российских спецслужб, а также ряда оборонных предприятий.
«Я хочу предложить американским партнерам не мучатся и объявить под санкциями всю Россию. Не выбирать каждый раз какие-то предприятия, составлять какие-то списки. Российская Федерация вся под санкциями… Зачем сотрясать воздух, на эти санкции уже давно никто не обращает внимание», - заявил он.
Он отметил, что американские конгрессмены, которые вводят ограничения против России, действуют в ущерб своему же государству. Он напомнил, что американские партнеры, по-видимому, забыли те примеры позитивного сотрудничества с РФ, которое велось по линии спецслужб при расследовании крупных преступлений, в том числе терактов, в частности в раскрытии преступления братьев Царнаевых во время международного марафона в Бостоне 15 апреля 2013 года.