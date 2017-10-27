Путин запустил четыре баллистических ракеты на учениях

Президент России Владимир Путин принял участие в тренировке по управлению стратегическими ядерными силами, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, на тренировке отрабатывалось взаимодействие РВСН, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС РФ. В рамках тренировки по полигону Кура боевым расчетом РВСН с космодрома Плесецк была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Тополь».

Отмечается, что Путин произвел пуск четырех баллистических ракет.

В рамках учений две баллистические ракеты были выпущены по полигону Чижа из акватории Охотского моря по подводной лодкой Тихоокеанского флота, а из акватории Баренцева моря атомная подлодка Северного флота запустила баллистическую ракеты по полигону Кура.

Самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, взлетев с базовых аэродромов Украинка, Энгельс, Шайковка, поразили крылатыми ракетами наземные цели на полигонах Кура (Камчатка), Пембой (Республика Коми) и Теректа (Казахстан).

В Минобороны заявили, что учения прошли успешно.