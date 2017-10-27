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Путин запустил четыре баллистических ракеты на учениях

12:00 27.10.2017
Фото : Минобороны России
Фото : Минобороны России

Президент России Владимир Путин принял участие в тренировке по управлению стратегическими ядерными силами, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, на тренировке отрабатывалось взаимодействие РВСН, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС РФ. В рамках тренировки по полигону Кура боевым расчетом РВСН с космодрома Плесецк была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Тополь».

Отмечается, что Путин произвел пуск четырех баллистических ракет.

В рамках учений две баллистические ракеты были выпущены по полигону Чижа из акватории Охотского моря по подводной лодкой Тихоокеанского флота, а из акватории Баренцева моря атомная подлодка Северного флота запустила баллистическую ракеты по полигону Кура.

Самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, взлетев с базовых аэродромов Украинка, Энгельс, Шайковка, поразили крылатыми ракетами наземные цели на полигонах Кура (Камчатка), Пембой (Республика Коми) и Теректа (Казахстан).

В Минобороны заявили, что учения прошли успешно.

Темы: Военная авиация РФ, Вооружения в России, Российский Военно-морской флот, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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27.10.2017, 18:55
Гость: stalker

"Отмечается, что Путин произвел пуск четырех баллистических ракет".
Интересно. Про раздвоение личности я слышал, но чтобы сразу четыре. И у каждой пусковой кнопки по президенту. А скоро нам скажут, что президент лично спускает на воду все строящиеся в стране корабли и суда, сдает в эксплуатацию все многоквартирные дома и т.д.. Это что, паранойя или мания величия ?
27.10.2017, 18:22
Гость: ВВВ

Чтой-то вы как-то хитро говорите? Ну, не помню. чтобы Брежнев хоть раз, будучи Председателем Верховного Совета, т.е. самым главным в Стране "руководил" пуском ядрёных носителей! Тем более, что на учениях - тренировки они в спорзале - никто не укомплектовывает носитель ядрёной боеголовкой.
...
Построчно платят? Уж больно у тебя сообщения многострочные, но... глупые. И как таких откровенный недоумков на такой работе держат?
27.10.2017, 18:15
Гость: ВВВ

Так значит! Бедного корейца осудили, а сами?
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