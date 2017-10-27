Путин призвал поддержать усыновивших сирот семьи

Президент России Владимир Путин поручил обратить внимание на семьи, усыновляющие детей из детских домов, и обеспечить их поддержку.

Данную задачу глава государства поставил в ходе встречи с вице-премьером Ольгой Голодец, передает «Интерфакс».

Она, в свою очередь, отметила, что в России наблюдается заметная динамика в сфере усыновления. По ее словам, за пять лет количество детей, внесенных в банк данных для усыновления, сократилось со 119 тысяч до 51,6 тысячи.

Голодец также рассказала президенту об изменении стандартов работы детских домов. В частности, все больше таких учреждений переходят на принцип семейного воспитания. «Дети воспитываются не в группах, а в некоем прообразе семьи, где им прививают те навыки, которые нужны для семьи», - пояснила вице-премьер. Такие дети ходят в обычные школы, что способствует их социализации среди сверстников.