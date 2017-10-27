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Путин призвал поддержать усыновивших сирот семьи

19:45 27.10.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент России Владимир Путин поручил обратить внимание на семьи, усыновляющие детей из детских домов, и обеспечить их поддержку.

Данную задачу глава государства поставил в ходе встречи с вице-премьером Ольгой Голодец, передает «Интерфакс».

Она, в свою очередь, отметила, что в России наблюдается заметная динамика в сфере усыновления. По ее словам, за пять лет количество детей, внесенных в банк данных для усыновления, сократилось со 119 тысяч до 51,6 тысячи.

Голодец также рассказала президенту об изменении стандартов работы детских домов. В частности, все больше таких учреждений переходят на принцип семейного воспитания. «Дети воспитываются не в группах, а в некоем прообразе семьи, где им прививают те навыки, которые нужны для семьи», - пояснила вице-премьер. Такие дети ходят в обычные школы, что способствует их социализации среди сверстников.

Темы: Россия, Дети без родителей и проблема усыновления в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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28.10.2017, 02:42
Гость: Евгений В

"Путин призвал"!!! Путин-президент, которого избрал народ, и в главная его обязанность входит не "поддержание" а постоянное улучшение жизни всего народа, включая и сирот, а не олигархов и чиновников.
28.10.2017, 00:07
Гость: Lelik

Призыв, IMHO сильно отличается от постановки задачи со сроками и критериями достижения, а так что видим кроме PR ? ничего, красивую фразу - глава государства призвал, а кого и к чему это обязывает ?
Шли бы вы со своим очередным сроком куда подальше и еще дальше со своим же решением об удлинении срока полномочий.
27.10.2017, 23:07
Гость: Макар

Тот же сказал:- Хотите денег, идите..." "Денег нет, но вы держитесь". " Всего вам хорошего". Много они говорят чего.
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