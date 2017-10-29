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У Шпицбергена найдены обломки российского вертолета Ми-8

18:25 29.10.2017
Фото с сайта russianhelicopters.aero
Фото с сайта russianhelicopters.aero
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Обломки российского вертолета Ми-8, потерпевшего катастрофу у Шпицбергена, обнаружены норвежским научным судном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спасательный центр Северной Норвегии.

С судна был спущен подводный аппарат, который норвежские военные используют для проведения минно-тральных операций. «Полученные с его помощью изображения достаточно четкие для того, чтобы сказать, что находящийся на дне объект с очень высокой долей вероятности является пропавшим вертолетом Ми-8», - цитирует агентство сообщение центра.

Вертолет лежит на глубине 209 метров в 2,2 километрах к северо-востоку от мыса Хеер. Норвежские спасатели объявили поиски вертолета завершенными. Операцией по поиску тел погибших в результате катастрофы займется полиция Шпицбергена.

О крушении Ми-8 стало известно 26 октября. На его борту находились восемь человек – пятеро членов экипажа и трое пассажиров.
 

Темы: Россия, Норвегия, Авиакатастрофы, Спасательно-поисковые операции в мире
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