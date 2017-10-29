МЧС России изучит дно в районе обнаружения Ми-8

В ближайшее время российские спасатели приступят к изучению места вероятного крушение вертолета Ми-8. Подъем его обломков будет производиться при участии норвежских коллег.

«Учитывая, что глубины большие, нам было бы целесообразно провести обследование для того, чтобы пока судно для подъема идет сюда, мы могли бы разработать варианты поднятия этого вертолета. Для этого необходимо обследовать сам вертолет и характер дна вокруг вертолета, понять его местоположение на дне, как он лежит», - цитирует РИА «Новости» руководителя группировки МЧС на Шпицбергене Евгения Саидова.

Он отметил, что предварительное исследование места крушения вертолета сэкономит время его подъема, а также позволит оценить возможные сложности в ходе работ. По словам Саидова, российские спасатели уже привели в готовность имеющееся у них оборудование.

Российский вертолет Ми-8 потерпел крушение 26 октября. На его борту находились восемь человек. Некоторое время назад стало известно, что норвежское научное судно обнаружило вертолет на глубине 209 метров и примерно в двух километрах от побережья.

