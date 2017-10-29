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Минобороны РФ показало возможности современного истребителя Су-30СМ

16:30 29.10.2017

Су-30СМ - первый российский двухместный многоцелевой истребитель поколения "4+". Благодаря своим возможностям и характеристикам истребитель способен наносить удары по воздушным, надводным и наземным целям днем и ночью, а также в простых и сложных метеоусловиях.

Маневренность и летные качества Су-30СМ позволяют летчикам выполнять сложнейшие фигуры одиночного и группового пилотажа, в том числе "колокол", "кобра", "плоский штопор", "петля Нестерова" и "ромб".

Это и многое другое можно увидеть в исполнении российских авиагрупп высшего пилотажа - в частности "Соколов России".

Истребители Су-30СМ стоят на вооружении десяти стран мира, отмечает ТАСС.

 

Темы: Военная авиация РФ, Вооружения в России, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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29.10.2017, 20:22
Гость: Слава**

А что это было вообще то? Опять разгильдяйство ,или спланированная провокация ? Норвежцы дали плохой прогноз погоды. Почему разрешили лететь вертолёту? Что за необходиомость была?Одни вопросы.....
29.10.2017, 20:18
Гость: николя

а с какого расстояния он видит F-22?
а тот его?
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