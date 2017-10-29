Минобороны РФ показало возможности современного истребителя Су-30СМ

Су-30СМ - первый российский двухместный многоцелевой истребитель поколения "4+". Благодаря своим возможностям и характеристикам истребитель способен наносить удары по воздушным, надводным и наземным целям днем и ночью, а также в простых и сложных метеоусловиях.

Маневренность и летные качества Су-30СМ позволяют летчикам выполнять сложнейшие фигуры одиночного и группового пилотажа, в том числе "колокол", "кобра", "плоский штопор", "петля Нестерова" и "ромб".

Это и многое другое можно увидеть в исполнении российских авиагрупп высшего пилотажа - в частности "Соколов России".

Истребители Су-30СМ стоят на вооружении десяти стран мира, отмечает ТАСС.