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Управляющие компании лишат права сбора платежей за ЖКХ

10:18 30.10.2017
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Министерство строительства и ЖКХ разработало законопроект, согласно которому планируется введение типовой формы единого платежного документа, пишут «Известия».

Данный документ будет подразумевать прямую оплату услуг водоканалам и другим поставщикам услуг ЖКХ, а на счета управляющих компаний будут попадать только деньги непосредственно за управление.

Отмечается, что законопроект уже согласован со всеми заинтересованными службами. Не исключается, что Госдума рассмотрит документ уже в текущую осеннюю сессию.

Как пишет издание со ссылкой на данные Росстата, долги за услуги ЖКХ среди физических и юридических лиц в первом полугодии выросли на 20% и достигли 1,2 триллиона рублей. Основные причины просрочек — финансовые затруднения и несогласие с повышением тарифов. Однако часть платежей, порядка 250 миллиардов рублей, задерживается по вине управляющих компаний.

Темы: Министерство строительства и ЖКХ РФ, Законотворческая деятельность в России, Экономика и финансы, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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30.10.2017, 14:58
Гость: Скептик

Какая простая мысль - без посредников. До госдуры дошло...Взять бы всех посредников и в мешок и утопить...да там детишки-внучки этих уродов самых сидят и стригут свои проценты...
30.10.2017, 13:48
Гость: Владимир

Каждый хочет урвать свою долю.оплату услуг водоканалам и другим поставщикам
Чем больше поставщиков тем больше и мошенников и квитанций.
тем больше тратится бумаги. и стоимость услуг
Вместо наведения порядка увеличивают БАРДАК
30.10.2017, 13:32
Гость: Трезвый

Я живу в своем доме на окраине города и ежемесячно оплачиваю газовикам за газ,электрикам за электричество и за вывозку мусора МУП "Срец.РСУ" и на мое счастье не знаю что такое "управляющая компания".При этом ремонт делаю сам и нет никаких проблем с жульем.Эти упр.компашки были созданы государством специально для того чтобы чиновники пониже уровня так же могли иметь шанс на откаты и проникли духом менеджерства,то есть воровства.В свое время я работал три года зам.управляющего ремонтно-строительного треста и поэтому знаю проблему не со стороны.Сейчас главы администраций городов и поселков освобождены от проблем ЖКХ и неизвестно за что им государство платит зряплату.По уму за ЖКХ должен нести ответственность именно административные органы и тогда будет с кого спросить за эту сферу.
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