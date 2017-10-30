Управляющие компании лишат права сбора платежей за ЖКХ

Министерство строительства и ЖКХ разработало законопроект, согласно которому планируется введение типовой формы единого платежного документа, пишут «Известия».

Данный документ будет подразумевать прямую оплату услуг водоканалам и другим поставщикам услуг ЖКХ, а на счета управляющих компаний будут попадать только деньги непосредственно за управление.

Отмечается, что законопроект уже согласован со всеми заинтересованными службами. Не исключается, что Госдума рассмотрит документ уже в текущую осеннюю сессию.

Как пишет издание со ссылкой на данные Росстата, долги за услуги ЖКХ среди физических и юридических лиц в первом полугодии выросли на 20% и достигли 1,2 триллиона рублей. Основные причины просрочек — финансовые затруднения и несогласие с повышением тарифов. Однако часть платежей, порядка 250 миллиардов рублей, задерживается по вине управляющих компаний.