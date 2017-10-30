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Собянин объявил о завершении программы «Моя улица»

16:01 30.10.2017
Сергей Собянин © KM.RU, Алексей Белкин
Сергей Собянин © KM.RU, Алексей Белкин
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Сергей Собянин объявил, что программа благоустройства "Моя улица" в Москве закончена.

"По сути, этот проект закончен сегодня. В рамках Садового кольца остались второстепенные улочки, переулочки малые. Все главные улицы, начиная от Лубянки и заканчивая Арбатом и Садовым кольцом, закончены", – заявил столичный градоначальник в эфире телеканала "Москва 24", отметив, что в дальнейшем городские власти планируют продолжить заниматься планомерным благоустройством территорий.

Ранее в понедельник Сергей Собянин заявил, что дополнительные доходы от реализации программы "Моя улица" в Москве в этом году составят около 62 миллиардов рублей, в следующем — примерно 80 миллиардов рублей.

Мэр также добавил, что благодаря реализации программы в столице растет стоимость недвижимости и жилья, кроме того, число пешеходов на модернизированных улицах увеличивается как минимум втрое. Это позволяет нарастить оборот, в частности, ресторанам и кафе.

Темы: Москва, Сергей Собянин
Источник: M24.ru
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Комментарии читателей
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30.10.2017, 20:09
Гость: смешно

Надо понимать, все выделенные бюджетные деньги распилили.
Больше пилить нечего.
Программа "Моя улица" в Москве завершена. Ура!
30.10.2017, 20:00
Гость: карофельный пирог с мясом

"По сути, этот проект закончен сегодня. В рамках Садового кольца остались второстепенные улочки, переулочки малые. Все главные улицы, начиная от Лубянки и заканчивая Арбатом и Садовым кольцом, закончены"

Осталось переложить плиточку
30.10.2017, 19:10
Гость: Моряк

Когда начнется перекладка сезонной плитки? До весны дотерпят или сразу после новогодних праздников приступят?
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