Собянин объявил о завершении программы «Моя улица»

Сергей Собянин объявил, что программа благоустройства "Моя улица" в Москве закончена.

"По сути, этот проект закончен сегодня. В рамках Садового кольца остались второстепенные улочки, переулочки малые. Все главные улицы, начиная от Лубянки и заканчивая Арбатом и Садовым кольцом, закончены", – заявил столичный градоначальник в эфире телеканала "Москва 24", отметив, что в дальнейшем городские власти планируют продолжить заниматься планомерным благоустройством территорий.

Ранее в понедельник Сергей Собянин заявил, что дополнительные доходы от реализации программы "Моя улица" в Москве в этом году составят около 62 миллиардов рублей, в следующем — примерно 80 миллиардов рублей.

Мэр также добавил, что благодаря реализации программы в столице растет стоимость недвижимости и жилья, кроме того, число пешеходов на модернизированных улицах увеличивается как минимум втрое. Это позволяет нарастить оборот, в частности, ресторанам и кафе.