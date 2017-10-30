В Ангарске врач скончалась после суток дежурства

В Ангарске акушер-гинеколог местного перинатального центра Оксана Кивлева умерла после того, как провела почти сутки на дежурстве.

Врач пришла на работу 25 октября к 16:00, а покинула центр в 15:00 26 октября, проведя обход в послеродовом отделении. Утром следующего дня она была обнаружена дома без признаков жизни ближайшими родственниками, сообщается на сайте центра.

Причина смерти врача пока не установлена, поскольку еще не проводилась патолого-анатомическая экспертиза.

В центре отметили, что Кивлева «честно и добросовестно выполняла свою работу, неся огромную физическую и эмоциональную нагрузку, связанную со сложностью профессии акушера-гинеколога».

