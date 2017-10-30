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В Ангарске врач скончалась после суток дежурства

20:47 30.10.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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В Ангарске акушер-гинеколог местного перинатального центра Оксана Кивлева умерла после того, как провела почти сутки на дежурстве.

Врач пришла на работу 25 октября к 16:00, а покинула центр в 15:00 26 октября, проведя обход в послеродовом отделении. Утром следующего дня она была обнаружена дома без признаков жизни ближайшими родственниками, сообщается на сайте центра.

Причина смерти врача пока не установлена, поскольку еще не проводилась патолого-анатомическая экспертиза.

В центре отметили, что Кивлева «честно и добросовестно выполняла свою работу, неся огромную физическую и эмоциональную нагрузку, связанную со сложностью профессии акушера-гинеколога».
 

Темы: Россия, Здравоохранение и медицина в России, Проблемы врачей и медицинского персонала в России
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Комментарии читателей
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30.10.2017, 23:28
Гость: ha-ha

а ты попробовал бы сначала поработать, но ведь ума не хватит даже выучиться
30.10.2017, 21:36
Гость: Вечная

память...Земля пухом...
Пора навестИ порядок с подготовкой(фактически) врачей для разных частных клиник...Если учили за счёт бюджета - надо обязательно ввести закон на предмет отработки затраченных государством средств на отработку оных в госучереждениях. И только так!
Их("врачей") учат за счёт госсредств, а в госучереждениях врачей не хватает!
А эти выученные бесплатно уходят бог знает куда и набивают себе лично карманы...Кроме того, дурят людей и в силу своей безграмотности, и в силу своей наглости...
Никогда не пойду в частную ....непонятно как это назвать...
Начинать надо с районной поликлиники. Там больше порядочных и более грамотных медработников. ИМХО!
30.10.2017, 21:01
Гость: Патриот России

Все деньги заработала?
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