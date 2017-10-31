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В Ленобласти почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем

21:45 31.10.2017
Фото с сайта mchs.gov.ru
Фото с сайта mchs.gov.ru
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В Ленинградской области открыли мемориал «Сад памяти», посвященный погибшим в результате авиакатастрофы над Синайским полуостровом.

Он представляет собой коридор из заостренных стальных плит с высеченными фамилиями жертв трагедии. Между плитами установлены цилиндрические конструкции, похожие на орган. При сильном ветре они будут издавать звук, сообщает РИА «Новости».

В мемориал также входит «Роща памяти». Она состоит из 128 краснолистных кленов и 25 елей – по числу погибших семей и детей соответственно.

Во время церемонии открытия мемориала собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Родственники жертв катастрофы возложили цветы и зажгли свечи, а волонтеры выпустили в небо 224 белых шара. На мероприятии присутствовал глава Минтранса Максим Соколов.

31 октября 2015 года самолет Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», следовавший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом. На борту находились 224 человека, все они погибли. Согласно данным следствия, причиной падения лайнера стал взрыв на борту. Катастрофа признана крупнейшей в истории советской и российской авиации.
 

Темы: Россия, Ленинградская область, Авиакатастрофы
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