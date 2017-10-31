Чайка назвал основные причины экологических преступлений в России

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка назвал основную причину экологических преступлений в России.

Как пишет РИА Новости, большая часть подобного рода нарушений в стране происходят из-за безответственного отношения органов контроля и дирекций особо охраняемых комплексов, считает Чайка.

По его словам, практически повсеместно выявляются преступные факторы несоблюдения режима особо охраняемых природных территорий, вырубки деревьев, загрязнения земель отходами, браконьерства, коммерческого использования и продажи редких животных видов.

Как пишет агентство, за последние 2,5 года прокуратура добилась запрета доступа более чем к тысяче сайтов по продаже животных из Красной книги, было выявлено 30 тысяч экологических нарушений, в том числе связанных с незаконными вырубками, браконьерством, самовольным захватом земель и загрязнением окружающей среды. Для возмещения ущерба уникальным природным комплексам в суды предъявлено порядка 5 тысяч исков на общую сумму в 132 миллиона рублей. Возбуждено 180 уголовных дел.