]]> ]]>
Главная В России Новости

Чайка назвал основные причины экологических преступлений в России

15:49 31.10.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка назвал основную причину экологических преступлений в России.

Как пишет РИА Новости, большая часть подобного рода нарушений в стране происходят из-за безответственного отношения органов контроля и дирекций особо охраняемых комплексов, считает Чайка.

По его словам, практически повсеместно выявляются преступные факторы несоблюдения режима особо охраняемых природных территорий, вырубки деревьев, загрязнения земель отходами, браконьерства, коммерческого использования и продажи редких животных видов.

Как пишет агентство, за последние 2,5 года прокуратура добилась запрета доступа более чем к тысяче сайтов по продаже животных из Красной книги, было выявлено 30 тысяч экологических нарушений, в том числе связанных с незаконными вырубками, браконьерством, самовольным захватом земель и загрязнением окружающей среды. Для возмещения ущерба уникальным природным комплексам в суды предъявлено порядка 5 тысяч исков на общую сумму в 132 миллиона рублей. Возбуждено 180 уголовных дел.

Темы: Россия, Экология и охрана природных богатств России, Генпрокуратура РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.10.2017, 18:41
Гость: такс

Плакальщик если хотите увидеть животных сьездите в Европу их там немерянно даже в городах
31.10.2017, 17:27
Гость: !

100%! верно.
31.10.2017, 16:38
Гость: Аркадий

Лукавит господин Чайка. Преступления, следствие жажды наживы. несовершенства законов и слабости власти. А порой и её коррумпированности.
Все комментарии (7)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.