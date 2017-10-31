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Россияне высказались против запрета оскорбительных для верующих фильмов

18:00 31.10.2017
«Матильда»
«Матильда»
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Большинство россиян (58%) считают неправильным запрещать произведения искусства (фильмы, спектакли, картины), даже если верующие сочтут их оскорбительными.

По их мнению, каждый должен самостоятельно принимать решение о просмотре таких произведений или отказе от этого. За запрет высказались 23% опрошенных «Левада-Центром» и еще 19% не определились.

На вопрос о том, могут ли произведения искусства вообще быть оскорбительными для верующих, положительно ответили 39% респондентов, отрицательно – 34% и 27% опрошенных затруднились с ответом, сообщает «Интерфакс».

В опросе участвовали 16 тысячи человек из 137 населенных пунктов в 48 регионах России.

Опрос проводился на фоне громкого скандала, связанного с выходом на экраны фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда». Целую кампанию против картины развернула депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая считает ее оскорбительной для чувств верующих.
 

Темы: Россия, Религия и межконфессиональные отношения в России, Культура и искусство в России, Общественно-политическая жизнь в России
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