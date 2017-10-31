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В Думе придумали способ повысить прозрачность президентских выборов

14:49 31.10.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В Госдуму внесли законопроект, направленный на обеспечение большей гласности и открытости избирательных комиссий при проведении выборов Президента в 2018 году.

Об этом «Право.ru» сообщили в комитете по госстроительству и законодательству, который принимал участие в разработке инициативы.

Согласно документу, Общественные палаты РФ и субъектов получат право назначать наблюдателей в избирательные комиссии. Сейчас назначать своих наблюдателей может каждый зарегистрированный кандидат или его доверенное лицо, а также каждая политическая партия.

Один из авторов законопроекта депутат Павел Крашенинников объяснил такое нововведение: «Расширение контрольных полномочий общественных палат направлено на реализацию и защиту избирательных прав граждан при проведении выборов главы государства. Это позволит обеспечить открытость избирательного процесса, что является одним из важнейших принципов проведения выборов».

Законопроект также разрешает размещать видеокамеры в помещениях территориальных избирательных комиссий, которые фиксировали бы, как проводится подсчет голосов.

«В соответствии с проектом, видеонаблюдение будет возможно не только при голосовании, но и при подсчете голосов в территориальной избирательной комиссии. Это позволит устранить возможные ошибки, а также ограничить возможность фальсификаций при подсчете голосов, укрепив тем самым доверие граждан к результатам выборов», – пояснил Крашенинников.

С текстом законопроекта № 300536-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "О выборах Президента Российской Федерации"» можно ознакомиться здесь.

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России
Источник: «Право.ru»
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.10.2017, 17:57
Гость: Отменять/переносить выборы надо

в связи с переделом мира и практически военным положением по всему глобусу.
Прояснится ситуация - тогда и выборы проведём.
А пока, кроме чудовищной вони, выборы ничего не принесут.
31.10.2017, 17:33
Гость: Все остальное, это борьба нанайских мальчиков.

да уж. приравнять фальсификацию выборов к захвату власти со всеми вытекающими последствиями. Чем выше выборы, тем строже наказание вплоть до выселения в места не столь отдаленные выращивать редиску и полная конфискация имущества, с запретом навсегда занимать руководящие должности.
31.10.2017, 16:58
Гость: Россиянин

Столько не выпью.
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