В Думе придумали способ повысить прозрачность президентских выборов

В Госдуму внесли законопроект, направленный на обеспечение большей гласности и открытости избирательных комиссий при проведении выборов Президента в 2018 году.

Об этом «Право.ru» сообщили в комитете по госстроительству и законодательству, который принимал участие в разработке инициативы.

Согласно документу, Общественные палаты РФ и субъектов получат право назначать наблюдателей в избирательные комиссии. Сейчас назначать своих наблюдателей может каждый зарегистрированный кандидат или его доверенное лицо, а также каждая политическая партия.

Один из авторов законопроекта депутат Павел Крашенинников объяснил такое нововведение: «Расширение контрольных полномочий общественных палат направлено на реализацию и защиту избирательных прав граждан при проведении выборов главы государства. Это позволит обеспечить открытость избирательного процесса, что является одним из важнейших принципов проведения выборов».

Законопроект также разрешает размещать видеокамеры в помещениях территориальных избирательных комиссий, которые фиксировали бы, как проводится подсчет голосов.

«В соответствии с проектом, видеонаблюдение будет возможно не только при голосовании, но и при подсчете голосов в территориальной избирательной комиссии. Это позволит устранить возможные ошибки, а также ограничить возможность фальсификаций при подсчете голосов, укрепив тем самым доверие граждан к результатам выборов», – пояснил Крашенинников.

С текстом законопроекта № 300536-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "О выборах Президента Российской Федерации"» можно ознакомиться здесь.