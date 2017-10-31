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Найден первый погибший при крушении Ми-8 у Шпицбергена

13:14 31.10.2017
Фото с сайта mir24.tv
Фото с сайта mir24.tv
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Норвежские и российские спасатели обнаружили тело первого погибшего при крушении вертолета Ми-8 возле Шпицбергена.

«К 11:15 мск тело погибшего поднято на борт судна G. О. SARS», — сообщил «Интерфаксу» руководитель оперативной группы МЧС на Шпицбергене Евгений Саидов.

Проведение поисково-спасательной операции, добавил он, осложняется коротким световым днем и неблагоприятными метеоусловиями.

«Ми-8» компании «Арктикуголь» потерпел крушение 26 октября. Вертолет выполнял рейс между поселками Пирамида и Баренцбург, расположенными на Шпицбергене.

На борту вертолета находились восемь человек — трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики и пятеро членов экипажа. 29 октября упавший Ми-8 был обнаружен у побережья Шпицбергена на глубине 209 метров.

Темы: Происшествия, Чрезвычайные происшествия
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